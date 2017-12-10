 استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أغلب مناطق المملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 22 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 10 ديسمبر 2017 ميلاديا

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استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أغلب مناطق المملكة

استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أغلب مناطق المملكة
المناطق _ الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها وكذلك على منطقة الشرقية ونجران والأجزاء الشرقية من عسير والباحة، بينما تبقى العوالق الترابية تؤثر على الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض، في حين تكون السماء غائمة جزئياً على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 18-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر الى مترين ,وحالة البحر متوسط الموج ,بيما تكون الرياح على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية بسرعة 18-40 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف ,وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج .

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