 الجبير:أي إعلان أميركي بشأن القدس قبل تسوية نهائية للأزمة الفلسطينية الإسرائيلية يضر مفاوضات السلام | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 22 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 10 ديسمبر 2017 ميلاديا

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الجبير:أي إعلان أميركي بشأن القدس قبل تسوية نهائية للأزمة الفلسطينية الإسرائيلية يضر مفاوضات السلام

الجبير:أي إعلان أميركي بشأن القدس قبل تسوية نهائية للأزمة الفلسطينية الإسرائيلية يضر مفاوضات السلام
المناطق _القاهره

أكد وزير الخارجية، عادل الجبير، أن أي إعلان أميركي بشأن القدس قبل تسوية نهائية للأزمة الفلسطينية الإسرائيلية يضر مفاوضات السلام.

وشدد الجبير، في كلمته خلال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، على أن القدس  جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتعتبر الانتهاكات الإسرائيلية التي تستهدفها ومقدساتها لاغية.
ولفت إلى أن المملكة ترفض هذا القرار وسبق أن تقدمت بمبادرة سلام في قمة بيروت، حيث وضعت خلالها مبادرة السلام خارطة طريق وحل نهائي للأزمة.

وأردف الجبير: “إننا ندعو المجتمع الدولي بتكثيف جهوده في الدفع بالعملية السلمية لوضع حد لهذا النزاع التاريخي، في إطار الحل الدائم والعادل والشامل، المستند على قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية؛ لتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المشروعة”.

وبين الجبير أن : “المملكة تدعو القيادة الأميركية إلى التراجع عن قرارها المتعلق بالقدس”.

وشدد الوزير الجبير على أن المملكة حذرت سابقًا من أن أي إعلان أميركى بشأن القدس سيجعل القضية أكثر تعقيدًا كما أن من شأن ذلك تقويض كل الجهود المبذولة فى هذا الصدد، وتشكل استفزازًا لمشاعر المسلمين حول العالم.

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