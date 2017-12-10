 زيت الكانولا يؤثر في الذاكرة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 22 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 10 ديسمبر 2017 ميلاديا

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زيت الكانولا يؤثر في الذاكرة

زيت الكانولا يؤثر في الذاكرة
المناطق _ الرياض

أظهرت دراسة أميركية حديثة، بأن تناول زيت الكانولا ضمن النظام الغذائي، قد يشكل ضررًا كبيرًا على صحة الدماغ، ويؤثر في الذاكرة، إذا تم استهلاكه لفترات طويلة. الدراسة أجراها باحثون بكلية الطب في جامعة تيمبل الأميركية، ونشروا نتائجها في العدد الأخير من دورية Scientific Reports العلمية. ولرصد تأثير زيت الكانولا في صحة الدماغ، راقب الباحثون مجموعتين من الفئران لمدة 6 أشهر. تناولت المجموعة الأولى نظامًا غذائيًا يحتوي على زيت الكانولا، بمعدل ملعقتين يوميًا، بينما تناولت المجموعة الأخرى نظامًا غذائيًا خاليًا من هذا الزيت.
وقام الباحثون بتقييم ذاكرت الفئران عقب انتهاء فترة الدراسة عبر إجراء اختبارات لتقييم الذاكرة، بالإضافة إلى إجراء فحص لأنسجة المخ لدى المجموعتين. ووجدوا أن الفئران التي تناولت زيت الكانولا على مدى 6 أشهر (فترة طويلة في عمر الفئران المقدر بـ3 سنوات في المتوسط مقارنة بالإنسان) عانت ضعفا في الذاكرة العاملة.
ووجد الباحثون أيضًا أن تناول زيت الكانولا ارتبط مع ضعف الذاكرة، وانخفاض القدرة على التعلم، وزيادة الوزن، مقارنة مع الفئران التي لم تتناول زيت الكانولا.
وأظهر مسح الدماغ الذي أجري على الفئران، أن زيت الكانولا يؤدي إلى تراكم لويحات الأميلويد بيتا في الدماغ، والتي تسهم في ضعف الخلايا العصبية وانخفاض وفقدان الذاكرة ويكون مقدمة للإصابة بمرض الزهايمر.

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