بالفيديو:”حرائق كاليفورنيا” تشرد 200 ألف شخص لليوم الرابع

عرقلت الرياح العاصفة جهود رجال الإطفاء الأمريكيين في محاولتهم إخماد حرائق الغابات التي اندلعت في الوديان والتلال والمناطق السكنية في جنوب كاليفورنيا لليوم الرابع على التوالي.

وأجبرت ألسنة اللهب، ما يقارب من 200 ألف شخص على الفرار من منازلهم، ودمرت الحرائق مئات المنازل فيما أغلقت مئات المدارس في لوس انجليس أبوابها، بحسب “رويترز”.

وتخشى السلطات المحلية في الولاية الأمريكية من أن تكون الحرائق الرئيسية الأربع، التي تمتد من لوس أنجلوس فوق ساحل المحيط الهادئ إلى مقاطعة سانتا باربارا، تتوسع معززة برياح سانتا آنا الشهيرة في غرب البلاد، التي يمكن أن تصل إلى قوة الإعصار.

وذكرت دائرة الأرصاد الجوية الوطنية أنه “من المتوقع” أن تستمر الرياح العاتية على الأقل حتى السبت المقبل، ووفقا للتحذيرات التي أطلقتها مندوبة نظام الطوارئ في الولاية، فإن الرياح التي تهب من صحراء كاليفورنيا “حارة وجافة”، يمكن أن تصل سرعتها إلى 75 ميلا في الساعة (120 كيلومترا في الساعة)، ما يهدد بخطر كبير.