 بالفيديو:”حرائق كاليفورنيا” تشرد 200 ألف شخص لليوم الرابع | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 22 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 10 ديسمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

بعد حصولهم على بدل انتقال “ديوان المراقبة” يطالب أمانة جدة بإعادة 10 ملايين ريال لخزينة الدولة بعد قرار توطين محلات الذهب ضبط 41 مخالفة وإغلاق 21 محلا في مكة بالفيديو:”حرائق كاليفورنيا” تشرد 200 ألف شخص لليوم الرابع زيت الكانولا يؤثر في الذاكرة الجبير:أي إعلان أميركي بشأن القدس قبل تسوية نهائية للأزمة الفلسطينية الإسرائيلية يضر مفاوضات السلام الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية الأردني: من الوارد عقد قمة عربية استثنائية بالأردن من أجل القدس استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أغلب مناطق المملكة القسم النسائي بفرع هيئة الهلال الأحمر بجازان ينظم برنامج زيارات للمرضى .. تحرير منطقة “النبيشين” بجبهة صعدة معقل الحوثيين ضبط 39 مصنعا تبيع مياه شرب ملوثة في الأسواق هذا الهاتف المميز لرجال الأعمال.. تعرف عليه وزير الدفاع الماليزي: جيشنا مستعد للتحرك من أجل القدس

بالفيديو:”حرائق كاليفورنيا” تشرد 200 ألف شخص لليوم الرابع

المناطق _ وكالات

عرقلت الرياح العاصفة جهود رجال الإطفاء الأمريكيين في محاولتهم إخماد حرائق الغابات التي اندلعت في الوديان والتلال والمناطق السكنية في جنوب كاليفورنيا لليوم الرابع على التوالي.

وأجبرت ألسنة اللهب، ما يقارب من 200 ألف شخص على الفرار من منازلهم، ودمرت الحرائق مئات المنازل فيما أغلقت مئات المدارس في لوس انجليس أبوابها، بحسب “رويترز”.

وتخشى السلطات المحلية في الولاية الأمريكية من أن تكون الحرائق الرئيسية الأربع، التي تمتد من لوس أنجلوس فوق ساحل المحيط الهادئ إلى مقاطعة سانتا باربارا، تتوسع معززة برياح سانتا آنا الشهيرة في غرب البلاد، التي يمكن أن تصل إلى قوة الإعصار.

وذكرت دائرة الأرصاد الجوية الوطنية أنه “من المتوقع” أن تستمر الرياح العاتية على الأقل حتى السبت المقبل، ووفقا للتحذيرات التي أطلقتها مندوبة نظام الطوارئ في الولاية، فإن الرياح التي تهب من صحراء كاليفورنيا “حارة وجافة”، يمكن أن تصل سرعتها إلى 75 ميلا في الساعة (120 كيلومترا في الساعة)، ما يهدد بخطر كبير.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>