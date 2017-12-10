بعد قرار توطين محلات الذهب ضبط 41 مخالفة وإغلاق 21 محلا في مكة

أوضح حساب وزارة العمل عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أنه خلال الأسبوع الأول من الحملات التفتيشية المشتركة في مكة المكرمة لمتابعة التزام المنشآت بقرار توطين محلات الذهب، نتج عنه زيارة 503 محلا، وضبط 41 مخالفة، وإغلاق 21 محلا.
أوضح حساب وزارة العمل عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أنه خلال الأسبوع الأول من الحملات التفتيشية المشتركة في مكة المكرمة لمتابعة التزام المنشآت بقرار توطين محلات الذهب، نتج عنه زيارة 503 محلا، وضبط 41 مخالفة، وإغلاق 21 محلا.
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