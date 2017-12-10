 بعد قرار توطين محلات الذهب ضبط 41 مخالفة وإغلاق 21 محلا في مكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 22 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 10 ديسمبر 2017 ميلاديا

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بعد قرار توطين محلات الذهب ضبط 41 مخالفة وإغلاق 21 محلا في مكة

بعد قرار توطين محلات الذهب ضبط 41 مخالفة وإغلاق 21 محلا في مكة
المناطق _ مكة المكرمة

أوضح حساب وزارة العمل عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أنه خلال الأسبوع الأول من الحملات التفتيشية المشتركة في ⁧مكة المكرمة⁩ لمتابعة التزام المنشآت بقرار ⁧توطين محلات الذهب⁩، نتج عنه زيارة 503 محلا، وضبط 41 مخالفة، وإغلاق 21 محلا.

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