بعد حصولهم على بدل انتقال “ديوان المراقبة” يطالب أمانة جدة بإعادة 10 ملايين ريال لخزينة الدولة

طالب ديوان المراقبة العامة، أمانة محافظة جدة بحسم بدل الانتقال الشهري لـ 388 موظفاً بعد تسليمهم سيارات بلغت قيمة استئجارها 10 ملايين ريال من إحدى شركات التأجير.

وشدد الديوان – حسبما أوردت صحيفة “المدينة” – على أهمية إعادة هذه الأموال إلى خزينة الدولة كونها صرفت بطريقة غير نظامية.

وطالب الديوان بحصر أعداد الموظفين المسلم لهم وسائل نقل دائمة من أي عقود أخرى أو من أملاك الأمانة وحسم بدل الانتقال الشهري المصروف لهم.

واشتكى الديوان من عدم تجاوب الأمانة وتجاهلها لمخاطباته التي بدأت منذ 4/19/ 1435، واستمرت المطالبات الخطية 4 سنوات كان آخرها خطاب الديوان المؤرخ في 26 من شهر محرم الماضي؛ حيث بلغ عددها 5 خطابات.

من جانبه قال المتحدث الإعلامي لأمانة محافظ جدة المهندس علي القرني إن الأمانة قامت باتخاذ الإجراء النظامي المتبع في مثل هذه الحالات.