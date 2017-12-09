فريق الطائف التطوعي يكرم ذوي الشهداء والمصابين

اقام فريق الطائف التطوعي النسائي مبادرة تكريمية لذوي الشهداء والمصابين بعنوان ( أبناء الأبطال بكم نفتخر ) بمحافظة الطائف تقديراً لتضحياتهم السخية وعطاءاتهم الواسعة خلال سنوات الحرب حيث جاء التكريم بمثابة وقفة تضامنية متجددة لدعم أسر الشهداء والمصابين وهذا من باب التواصل الاجتماعي معهم.كما عودنا الفريق بها سابقاً بإقامة اطول سفرة إفطار صائم صدقة عنهم.

و قال قائد الفريق أن المبادرة التي جرت فعالياتها في جوري مول هي شكل من أشكال التقدير لذوات الشهداء زوجات – أمها – بنات – أخوات – امتناناً لعظيم بذلهم الذي سطع كمنارة وسط الظلام.

وبين قائد الفريق أ/ مالك العتيبي انه تم خلال الفعالية تكريم 22 أسرة من ذوي الشهداء.

وتركزت احد فقرات الحفل للتعريف بنشاطات الفريق الذي عمل على دعم المجتمع المحلي والارتقاء به عبر تمكين الشرائح الاجتماعية المختلفة وبناء قدراتها وفي مقدمتها النساء والأطفال.

وقدم شكره لإدارة جوري مول على وقفته في هذه المبادره وشكر خاص لشركاء النجاح الذين دعموا هذه المبادرة بخصومات هائله.

وقد عبر الحضور عن فرحتهم بما قاموا به وذلك كأقل واجب يقدم لأرواح شهداء الوطن والمصابين الذين ضحوا بأرواحهم دفاعاً عن بلاد الحرمين الشريفين ومقدساتها، مؤكداً أنهم فخورون بالجنود البواسل الذي يقدمون الغالي والنفيس في حماية وطننا الغالي من معتدٍ.