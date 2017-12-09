 وزارة حقوق الإنسان اليمنية : انتهاكات ميليشيا الحوثي الانقلابية جرائم لا تسقط بالتقادم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 22 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 10 ديسمبر 2017 ميلاديا

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وزارة حقوق الإنسان اليمنية : انتهاكات ميليشيا الحوثي الانقلابية جرائم لا تسقط بالتقادم

وزارة حقوق الإنسان اليمنية : انتهاكات ميليشيا الحوثي الانقلابية جرائم لا تسقط بالتقادم
المناطق _ عدن

قالت وزارة حقوق الإنسان اليمنية، إن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الانقلابية الموالية لإيران جرائم لا تسقط بالتقادم وسيأتي اليوم الذي يقدم فيه مرتكبي تلك الانتهاكات إلى القضاء لينالوا جزائهم العادل.
جاء ذلك في بيان للوزارة بمناسبة الذكرى التاسعة والستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من شهر ديسمبر من كل عام.
ودعا البيان، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية – المنظمات الدولية والمحلية العاملة في مجال حقوق الإنسان إلى توثيق ورصد جرائم التي ترتكبها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران منذ بدء الانقلاب وحتى اللحظة خاصة في العاصمة صنعاء .

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