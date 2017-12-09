 المخالفات الصحية تغلق ملاحم في نجران | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 22 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 10 ديسمبر 2017 ميلاديا

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المخالفات الصحية تغلق ملاحم في نجران

المخالفات الصحية تغلق ملاحم في نجران
المناطق _ نجران

أغلقت أمانة منطقة نجران عدداً من الملاحم المخالفة للاشتراطات الصحية  في حي الحصين.

وأوضح مدير إدارة الرقابة الشاملة م هادي آل قريع أنه تم الإغلاق الفوري للملاحم وتطبيق نظام الغرامات والجزاءات بعد ضبط عدد من المخالفات المتمثلة في عدم وجود رخص فتح محل وشهادات صحية للعاملين وتدني مستوى النظافة العامة، وكذلك عدم التقيد بالزي الرسمي.

إلى ذلك أكد المتحدث الرسمي للأمانة عبدالله آل فاضل تكثيف الجولات الرقابية على كافة الأنشطة ذات العلاقة بالصحة العامة ومتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية المطلوبة، ورفع مستوى الإصحاح البيئي وتقديم أفضل الخدمات لسكان وزوار مدينة نجران، داعياً الجميع إلى التعاون مع الأمانة بالإبلاغ عن أي ملاحظات من خلال الحساب الرسمي ورقم الطوارئ (940).

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