المخالفات الصحية تغلق ملاحم في نجران

أغلقت أمانة منطقة نجران عدداً من الملاحم المخالفة للاشتراطات الصحية في حي الحصين.

وأوضح مدير إدارة الرقابة الشاملة م هادي آل قريع أنه تم الإغلاق الفوري للملاحم وتطبيق نظام الغرامات والجزاءات بعد ضبط عدد من المخالفات المتمثلة في عدم وجود رخص فتح محل وشهادات صحية للعاملين وتدني مستوى النظافة العامة، وكذلك عدم التقيد بالزي الرسمي.

إلى ذلك أكد المتحدث الرسمي للأمانة عبدالله آل فاضل تكثيف الجولات الرقابية على كافة الأنشطة ذات العلاقة بالصحة العامة ومتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية المطلوبة، ورفع مستوى الإصحاح البيئي وتقديم أفضل الخدمات لسكان وزوار مدينة نجران، داعياً الجميع إلى التعاون مع الأمانة بالإبلاغ عن أي ملاحظات من خلال الحساب الرسمي ورقم الطوارئ (940).