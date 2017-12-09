محافظ القريات يفتتح أحد المنشآت السياحية

افتتح محافظ محافظة القريات الأستاذ عبدالله بن صالح الجاسر أجنحة حياة القريات للأجنحة الفندقية ، بحضور مدير مكتب السياحة والتراث الوطني بالقريات الأستاذ طلال محمد الرويلي.

وكان في استقباله رجل الأعمال الأستاذ خالد عطالله الشملاني العنزي صاحب شقق حياة القريات وعددًا من رجال الأعمال ، وفور وصوله قام الجاسر بقص الشريط معلنًا الافتتاح .

ثم تجول الجميع داخل الأجنحة ، وأعلن مالك الشقق رجل الأعمال خالد العنزي أنه انطلاقًا من مسؤولياتنا الوطنية والإنسانية تجاه أبناء شهداؤنا وأبناؤنا الأيتام المقبلين على الزواج عن إقامتهم بليلة مجانًا ، وأيضًا خصم ‎%‎25 لحماة الوطن.

هذا وقدم المحافظ شكره لمالك الشقق على هذه المبادرة التي تتمثل في المعاملة الخاصة بالأسعار لكل من أبناء الشهداء والأيتام وأصحاب الهمم.

وقد ثمن العنزي افتتاح المحافظ وشكره على ما قام به مؤكدًا أن هذا الافتتاح ما هو إلا دعم وتشجيع منه للاستثمار داخل وطننا ، ودفع لعجلة السياحة الداخلية. وقد حصلت هذه المنشأة على التراخيص اللازمة للتشغيل من خلال فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الجوف والتراخيص المرتبطة بشركاء التنمية السياحية .

ومن جانبه شكر مدير عام هيئة السياحة والتراث الوطني بمنطقة الجوف د. جهز بن برجس الشمري سعادة محافظ القريات ورجل الأعمال مالك المنشأة السياحية لدعم التنمية السياحية بمنطقة الجوف، مضيفاً إلى أن هذه المنشأة ستساهم بتوفير الخدمات السياحية بمحافظة القريات وتحقق فرص عمل لأبناء المنطقة، ويحظى هذا الحراك في الاستثمار السياحي باهتمام صاحب السمو الملكي أمير منطقة الجوف رئيس مجلس التنمية السياحية وبمتابعة وتوجيه صاحب السمو الملكي رئيس الهيئة.