طلاب الرياض يتعرفون على الجوف عبر “عيش السعودية”

زار مجموعة من طلاب مدارس منطقة الرياض منطقة الجوف خلال برنامج عيش السعودية الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالتعاون مع وزارة التعليم للتعرف على المملكة .

وقام الوفد خلال زيارته للمنطقة بزيارة مكتبة دار العلوم أحد أكبر المنشآت الثقافية والالتقاء بالمسئولين فيها والتعرف على أقسام الدار وماتقدمه من خدمات للمثقفين وللعامة , وزار الوفد الطلابي مجلس شباب الجوف , و التقى رئيسه وأعضائه وتم من خلال اللقاء التعرف على الدور الذي يقوم به الشباب في تطور البلد , كما قام الوفد بزيارة المنطقة الأثرية بمحافظة دومة الجندل والتجول في قلعة مارد والتعرف على تفاصيل وتاريخ القلعة , وكذلك مسجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه , وحي الدرع , وزيارة متحف الجوف الإقليمي , و بحيرة دومة الجندل , كما زاروا قلعة زعبل وحي الضلع القديم , وجبل برنس والتعرف على النقوش الأثرية .

من جهته أوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالجوف الدكتور جهز بن برجس الشمري بأن هذه الرحلات تأتي ضمن جهود ومبادرات الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والتي أطلقت برنامج “عيش السعودية” بتوجيهات سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز لربط المواطن بوطنه من خلال المعايشة وجعل النشء يجول في مناطق المملكة والمواقع التي انطلقت منها الوحدة الوطنية كذلك ليتعرف على تراث وطنه ومعالمه التاريخية والحضارية والسياحية ليتعايش مع هذه المواقع ويتفاعل معها.

مشيراً بان سياحة الجوف تسعى لتنظيم رحلات بشكل مستمر لطلاب الجامعات والمدارس إلى منطقة الجوف لزيارة المواقع الأثرية والتراثية والحضارية بالمنطقة والتعرف عليها .

مضيفا بأن برنامج “عيش السعودية ” يعد برنامج وطني يدعو المواطن والمواطنة لاكتشاف وطنهم من خلال المشاركة في رحلات يعيش من خلالها تاريخه الوطني وتزيد من معرفته لوطنه بشكل أعمق ، وتساهم في تقوية ارتباطه به وبتاريخه ؛ ويسهم في بناء الوطن والمحافظة على مكتسباته ووحدته ومنجزاته والمساهمة في بناء مستقبله ، وليكون من خلال هذه الرحلات ذكريات جميلة مرتبطة بمواقع بلاده.