“هندسة نجران” تشارك في المؤتمر الهندسي بفرص تطبيق الاستدامة

شاركت جامعة نجران ممثلة في كلية الهندسة بورقة عمل، وعرض نتائج مشاريع التخرج لعدد من طلاب قسم الهندسة المدنية في المؤتمر الهندسي الدولي الاول بمشاركة٢١١ متحدثا من ٣٢ دولة مختلفة يمثلون جامعات عالمية ومراكز قيادية وشركات محلية

وقدم الدكتور صالح بن هامل آل سالم ورقة عمل حول التحديات والفرص لتطبيق الاستدامة في مراكز المدن.

وعرض الدكتور آل سالم أهم التطبيقات التي أوصت بها ورقة العمل والمتمثلة في استخدام الطاقة الشمسية ومواد العزل والمواد الصديقة للبيئة لزيادة كفاءة المباني وتقليل التلوث البيئي، بالإضافة إلى إعادة التدوير وتنقية المياه العادمة واستخدامها لري الحدائق والمسطحات الخضراء، مع التوجه نحو النقل الجماعي و تخصيص مساحات أكبر للأنشطة المجتمعية والتوجه نحو تطبيقات المباني الذكية، إلى جانب الحفاظ على هوية المباني الطينية والأثرية.

كما شارك عدد من طلاب الكلية بقسم الهندسة المدنية من خلال عرض نتائج مشاريع التخرج، والاستفادة من فعالية المؤتمر وزيارة المعرض العلمي المصاحب لذلك.