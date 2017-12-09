هيئة الاتصالات تجدد دعوتها لهواة الرحلات للتسجيل في خدمة البحث والانقاذ للأفراد

جددت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم، دعوتها لهواة الرحلات البرية والبحرية للتسجيل في خدمة البحث والانقاذ للأفراد التي تسهم في الوصول إلى المفقودين في المناطق التي لا تتوفر بها شبكات الاتصالات العامة، وذلك بتحديد أماكن تواجدهم عبر الأقمار الصناعية.

وقالت الهيئة: إنه بإمكان هواة الرحلات البرية والبحرية الحصول على الجهاز وفقاً للمواصفات المعتمدة من الهيئة لأجهزة البحث والإنقاذ بالأقمار الصناعية المتوفرة في المحال التجارية المرخص لها في سجلها التجاري بيع الأجهزة اللاسلكية، وشراء جهاز استغاثة الطوارئ المخصص للأفراد، إضافة إلى تعبئة النموذج المخصص لذلك، وتوقيعه وختمه من قبل الجهة البائعة وطالب الخدمة.

ودعت الهيئة المهتمين لزيارة موقعها الإلكتروني للحصول على جميع المعلومات حول خدمة البحث والانقاذ للأفراد.

يذكر أن خدمة البحث والانقاذ للأفراد دشنتها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات خلال السنوات الماضية بالشراكة مع وزارة الداخلية والهيئة العامة للطيران المدني، وبمقابل مالي قدره 50 ريالاً سنوياً، وذلك بهدف سهولة وصول الجهات المختصة إلى المفقودين براً أو بحراً، وانقاذهم في وقت قياسي.