خبير تسويقي يحث الشباب على تطبيق اساسيات التسويق المبتكرة

قدم الخبير الشاب بدر السعد عرضاً حول اساسيات التسويق والشروط العلمية والفنية والمطلوبة لتصميم الحملات الاعلانية وذلك خلال ورشة “اساسيات التسويق ” التي نظمها فرع السيدات بغرفة الرياض .

وتناول السعد خلال الورشة التي حظيت بحضور واسع الطرق المبتكرة والواعدة والمشجعة لأصحاب المنشآت الصغيرة وذلك وسط تفاعل من السيدات والشباب الراغبين والمتطلعين للدخول الى حقول الاعمال والاستثمار واكتساب المهارات الضرورية في مجال التسويق واساسياته وعلاقته بالعمليات الإنتاجية والخدمية .

وظهر من خلال المناقشات المباشرة أن الجيل الجديد من الخريجات والفتيات يعبر عن تطلع كبير للانخراط في مجال الاعمال الخاصة ، كما عكست الحوارات والمداخلات التفاعلية فهماً جيداً لشروط تطبيق الافكار الاستثمارية والتسويقية في اوساط الشابات والشاب .

وشملت المناقشات التمييز بين المنتج والخدمة وشروط التسويق الناجح لكل منهما وتم اداء عدد من التمارين العملية بصورة مشتركة على نماذج من المنتجات والخدمات الافتراضية القابلة للتسويق في المجتمع المحلي .

وشرح المحاضر كيفية بلورة ما يسمى بالمزيج التسويقي المعروف اختصاراً 4Ps وهو الذي يغطي جوانب المنتج , السعر , المكان , والترويج , وهي عبارة عن الاركان الاربعة التي يجب ان تغطيها الفكرة التسويقية لأي منتج أو خدمة .

كما اوضح المحاضر مسار المهمة الاستثمارية من مرحلة ابتكار الفكرة مروراً بالتصميم والانتاج والترويج وحتى اتمام عملية البيع ، وتم تبادل العديد من الافكار التسويقية القابلة للتطبيق في السوق المحلي.