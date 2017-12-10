 بالفيديو .. “خالد بن فيصل” عن “صفقة القرن”: لن نسكت عن سب “رموزنا” وليتوقعوا الرد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 22 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 10 ديسمبر 2017 ميلاديا

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بالفيديو .. “خالد بن فيصل” عن “صفقة القرن”: لن نسكت عن سب “رموزنا” وليتوقعوا الرد

المناطق - متابعات

كشف سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية الأمير خالد بن فيصل بن تركي بن عبدالله آل سعود، أن ما يتم ترويجه عن “صفقة القرن”، التي تعزز من ترسيخ أقدام الاحتلال الإسرائيلي داخل فلسطين، شائعات كاذبة بثتها دول معادية للمملكة في محاول للنيل منها.

وشدد سفير خادم الحرمين الشريفين في مداخلة هاتفية لقناة “رؤيا”، أن المملكة تستنكر قرار الرئيس الأمريكي، مؤكدًا أن لهذا القرار أثره السلبي على الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وأشار سفير خادم الحرمين إلى ما قيل عن إهداء السعودية‏ (460) ملياراً لأمريكا، مؤكدًا: “هذه عقود شراكة قائمة منذ ما قبل الرئيس ترامب من عام 2009 و2010 و2011″.

وأبان سفير خادم الحرمين إلى أن السعودية لن تتردد في توقيع أي عقود تساهم في تطوير المملكة من النواحي الاقتصادية والتكنولوجية والعسكرية، مبديًا استغرابه من الهجوم غير المبرر على المملكة وكأنها الدولة الوحيدة في المنطقة التي تملك اتصالاً مع إسرائيل.

وقال سفير خادم الحرمين: المملكة لن تسكت على سب رموزها م في مظاهرات، ومتوعداً بأن من يتعدى حدوده معنا فليتوقع رداً عليه”.

وعلق سفير خادم الحرمين على ‏توجيه السفارة السعودية لمواطنيها المقيمين على الأراضي الأردنية الشقيقة والطلاب الدارسين في الجامعات الأردنية بالابتعاد عن أماكن التجمعات والمسيرات، قائلًا: جاء هذا البيان حفاظاً على سلامتهم، واحتراماً للقوانين الأردنية.

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