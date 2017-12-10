 وزير الحرس الوطني يستقبل ذوي شهداء الواجب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 22 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 10 ديسمبر 2017 ميلاديا

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وزير الحرس الوطني يستقبل ذوي شهداء الواجب

وزير الحرس الوطني يستقبل ذوي شهداء الواجب
واس - الرياض

استقبل صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزير الحرس الوطني في مكتبه بالوزارة اليوم, أسر شهداء الواجب من قوات الحرس الوطني الذين استشهدوا في ميدان الشرف بالحد الجنوبي بمنطقة نجران، حيث قلد سموه وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لذوي شهداء الواجب عبدالعزيز الهويريني أخ الشهيد مقدم طيار تركي بن إبراهيم الهويريني، وفهد بن مقبل العازمي ابن الشهيد رقيب أول مقبل بن هديب العازمي، ومنيف بن ناصر السبيعي اخ الشهيد رقيب أول سعد بن ناصر السبيعي، وعزيز الحربي والد الشهيد وكيل رقيب فيصل بن عزيز الحربي، وذلك إثر صدور الأمر السامي الكريم بهذا الخصوص .
وأشاد الأمير خالد بن عياف خلال اللقاء بالتضحيات الكبيرة التي قدمها الشهداء، مؤكداً أن الوطن يبني آماله على حماة حدوده ودرعه ومصدر قوته بعد – الله عز وجل – وأن جميع منسوبي القطاعات العسكرية يتشرفون بحمل هذه الرسالة ويبذلون الغالي والنفيس دفاعاً عن الوطن ومقدساته ومكتسباته، مبيناً أن أبناءنا قد سجلوا الكثير من ملاحم البطولة والفداء في ميادين العـزّ والشرف، ومنهم من شرفه الله عز وجل بالشهادة، منوهاً بالروح المعنوية العالية التي يتمتع بها ذوو الشهداء واعتزازهم بما قدمه أبناؤهم ذوداً عن الدين والوطن، مشيراً إلى أنه وبتوجيه من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، ومن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس وزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – ، فقد حرصت وزارة الحرس الوطني على رعاية أسر هؤلاء الشهداء وتلمس احتياجاتهم وتأمين سبل الحياة الكريمة لهم، تنفيذاً لهذا التوجيه الكريم، واستشعاراً منها لهذا الدور تجاههم .
فيما أعرب ذوو الشهداء من جانبهم عن بالغ شكرهم وتقديرهم لسمو وزير الحرس الوطني على استقباله لهم وتقليدهم وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة, تقديراً لما قدمه أبناؤهم من تضحيات دفاعاً عن ثرى هذا الوطن الغالي ومقدساته ومقدراته، مؤكدين اعتزازهم بهذا التكريم غير المستغرب من سموه، وافتخارهم باستشهاد أبنائهم في ساحات العز والكرامة ذوداً عن بلادنا الغالية حماها الله وأدام عزها .
حضر الاستقبال معالي نائب وزير الحرس الوطني الأستاذ عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري, ومعالي رئيس الجهاز العسكري الفريق محمد بن خالد الناهض، ورئيس هيئة شؤون الأفراد اللواء مساعد بن عبدالعزيز بن شلهوب ، ومدير عام الادارة العامة لشئون الضباط اللواء جميل بن ساعد العميري، ومدير الادارة العامة لشئون المتقاعدين اللواء سعود بن عبدالله آل ذواد ومدير إدارة الشهداء العميد محمد بن مسفر المالكي .

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