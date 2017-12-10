أكثر من 1000 طالب يشاركون في مهرجان الطلح بالزلفي

تنطلق غداً الاثنين فعاليات مهرجان الطلح في شعيب أبو خشبة بحضور سعادة مدير التعليم بمحافظة الزلفي الأستاذ محمد الطريقي ومساعديه لشؤون تعليم البنين والشؤون المدرسية وعدد من رؤساء الأقسام والمشرفين التربويين وقادة المدارس، حيث سيشارك أكثر من 1000 طالب من جميع مدارس المحافظة بمراحلها المختلفة، وكذلك بمشاركة أندية الحي وكشافة تعليم الزلفي ومفوضية الرواد، ويستمر المهرجان الذي تنظمه جمعية أصدقاء البيئة لأربعة أيام ويهدف إلى غرس قيم الاهتمام بالشجرة والمحافظة عليها في نفوس الطلاب، وتعزيز الوعي البيئي والعمل التطوعي.