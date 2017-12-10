 تايكوندو الترجي يواصل احتكاره بطولات البومسي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 22 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 10 ديسمبر 2017 ميلاديا

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تايكوندو الترجي يواصل احتكاره بطولات البومسي

تايكوندو الترجي يواصل احتكاره بطولات البومسي
المناطق - جدة

أقيمت منافسات بطولة المملكة المفتوحة الأولى للبومسي (ناشئين ـ شباب ـ أولى) بصالة الكلية التقنية بجدة وواصل نادي الترجي احتكاره للبطولات  بعد أن حقق (47) نقطة فيما حل بالوصافة نادي الهدى ب (31) نقطة وجاء نادي كميت ثالثاً بـ (19) نقطة ونادي حراء رابعاً بـ (8) نقاط .

وأوضح رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي للتايكوندو ثامر السعران بأنه تم تدشين في هذه البطولة نظام التقييم الإلكتروني المباشر للاعبين المتنافسين مما أظهر مرونة وسرعة إقامة المنافسات داعياً الأندية زيادة الاهتمام في فئة البومسي وعودتها للمنافسة بشكل أقوى وأكثر ندية بين فرق المملكة كما وجّه شكره وتقديره لمكتب الهيئئة العامة للرياضة بجدة ممثلاً بالأستاذ تركي الغانمي والكلية التقنية بجدة ممثلة بالمهندس وليد فلمبان ولكافة اللجان والحكام والمشاركين .

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