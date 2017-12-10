 العمرة يشارك ٣٠ طالبا من جامعة الملك خالد التنقيب بموقع جُرش الأثري | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 22 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 10 ديسمبر 2017 ميلاديا

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العمرة يشارك ٣٠ طالبا من جامعة الملك خالد التنقيب بموقع جُرش الأثري

العمرة يشارك ٣٠ طالبا من جامعة الملك خالد التنقيب بموقع جُرش الأثري
المناطق - أبها

شارك مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة عسير المهندس محمد العمرة برفقة ٣٠ طالب من جامعة الملك خالد في الأعمال الميدانية التي تنفذها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بموقع جُرش الأثري بمحافظة أحد رفيدة.

وأوضح العمرة أن المشاركة تأتي إنفاذا لتوجيهات سمو رئيس الهيئة الأمير سلطان بن سلمان في الوقوف على التفاصيل الفنية للأعمال القائمة في الموقع، ضمن برنامج خادم للحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري.

وشكر العمرة، معالي مدير جامعة الملك خالد على مشاركة طلاب الجامعة في التنقيب بالموقع كرابع مشاركة فيما يخص الأعمال الميدانية التي تجري فيه.

وأضاف بأن الجامعة شريك رئيس للهيئة في كل أعمالها بالمنطقة، مبينا أن مثل هذه المشاركات لها آثار إيجابية كبيرة على الجيل الجديد للتعرف على ما تتميز بها المملكة من تراث حضاري يجب المحافظة عليه وإبرازه كونه ثروة وطنية وثقافية يجب أن تتوارثها الأجيال.

بدوره، أوضح مدير مكتب الآثار والمتاحف بمنطقة عسير سعيد بن علي القرني بأن مشاركة طلاب جامعة الملك خالد في التنقيب بموقع جُرش انطلقت منذ  ملتقى التراث العمراني بمنطقة عسير، بتوجيه سمو رئيس الهيئة، مشيدا بحرص الجامعة على مثل هذه المشاركات والتفاعل مع كل مشاريع الهيئة في المنطقة والتي كان آخرها تفاعل الجامعة بشكل كبير مع فعاليات ملتقى آثار المملكة الأول، وقدمت عدد من المحاضرات بجامعة الملك خالد وبمحافظة رجال ألمع، لإبراز التراث الحضاري للمنطقة بشكل خاص وللمملكة بشكل عام.

من جهته، قال وكيل كلية المجتمع بخميس مشيط المشرف على مشاركة الطلاب بموقع جُرش الدكتور علي بن عبد الله مرزوق إن هذه المشاركة تأتي إيماناً من جامعة الملك خالد بأهمية مثل هذه الأنشطة والمشاركات لطلاب الجامعة، مؤكداً على توجيهات معالي مدير جامعة الملك خالد الدكتور فالح  السلمي بالمشاركة في هذه الأعمال.

فيما نوه رئيس فريق التنقيب بموقع جُرش عبد العزيز اليحي بأن مشاركة الطلاب في الموسم العاشر استمراراً لجهود الجامعة ومشاركتها خلال ثلاث مواسم سابقة كرابع مشاركة لطلاب الجامعة في هذه الأعمال، لافتا إلى مدى التزام الطلاب ورغبتهم وحرصهم على العمل الميداني جنباً إلى جنب مع فريق التنقيب بالموقع.

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