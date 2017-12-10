أكثر من 3000 مريض يستفيدون من خدمات الطب المنزلي بعسير

تصدر برنامج الطب المنزلي بمنطقة عسير بنهاية عام 1438هـ المركز الأول على مستوى مناطق المملكة في أنشطة وخدمات برنامج الطب المنزلي وأعداد المرضى المخدومين .

وأوضح المتحدث الرسمي لصحة عسير عبدالعزيز بن يحيى آل شايع أن إجمالي عدد المرضى الجدد المشمولين ببرنامج الطب المنزلي بلغ في العام الماضي 1761 مريضاً جديداً ، من ضمن 3165 مريضاً مشمولاً بهذه الخدمة.

وقد تم تأمين 2365 جهازاً للمرضى تنوعت ما بين أسرة كهربائية وكراسي كهربائية متحركة وأجهزة توليد أوكسجين وأجهزة ( باي باب و سي باب ) وأجهزة شفط البلغم وأجهزة استنشاق البخار وأخرى لقياس نسبة الأكسجين بالدم وقياس مستويات الضغط والحرارة ، ورافعات كهربائية ، ومراتب هوائية وكراسي متحركة عادية .

كما تم تأمين جهاز تنفس صناعي لمريض بقسم الرعاية الصحية المنزلية في مستشفى محايل .

وأضاف ال شايع أنه تم تقديم الخدمات للمرضى المستفيدين في منازلهم ، وتشمل تلك الخدمات على الغيار على الجروح وقرح الفرش ، وضمادات القدم السكري ، وخدمات العلاج الطبيعي ، وخدمات العلاج التنفسي ومتابعة أمراض الضغط والسكري ، ومتابعة التحاليل الطبية ، والتغذية الأنبوبية ، وخدمات مختلفة لكبار السن ، وخدمات التوعية والتثقيف الصحي ، إضافة ً للعديد من الخدمات الأخرى ، كما شاركت الإدارة في تفعيل عدة فعاليات ومناشط هامة من أبرزها التوعية عن العنف ضد الأطفال وأثره النفسي والجسدي وتطعيم الانفلونزا لكبار السن في منازلهم وغيرها وذلك من خلال خمسة وعشرين فريق طبي يعمل بأقسام الرعاية الصحية المنزلية بعسير.