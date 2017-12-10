إنفانتينو يحضر افتتاح “خليجي 23”

أكد السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حضور حفل افتتاح النسخة الجديدة من بطولة كأس الخليج (خليجي 23) والتي أعلنت الكويت عن استضافتها بعد نقلها من الدوحة ، حسبما أفادت صحيفة “الاتحاد” الإماراتية اليوم الأحد.

وأوضحت الصحيفة أن إنفانتينو أشار إلى أنه أبلغ مسؤولي الاتحاد الكويتي للعبة بضرورة حضوره حفل الافتتاح.

ونقلت الصحيفة عن إنفانتينو قوله : “إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بكرة القدم الكويتية مرة أخرى في المجتمع الدولي لكرة القدم.

وخلال زيارتي للكويت في وقت سابق من هذا الأسبوع ، شهدت فرحة جميع اللاعبين والمشجعين الكويتيين.

كانت فترة طويلة وشاقة من المعاناة لهم على مدى العامين الماضيين».

وأضاف «ستكون كأس الخليج 2017 احتفالا كبيرا لكرة القدم في المنطقة كلها لأن جميع الفرق الثمانية المشاركة في الكويت ترسل رسالة قوية جدا للعالم.

وبهذه المناسبة ، سيكون من دواعي الشرف الكبير لي حضور مباريات افتتاح كأس الخليج 2017 في الكويت يومي 22 و 23 كانون أول/ديسمبر.

هذه البطولة تحتضن روح الرياضة وتعد مثالا رائعا للقيم التي يسعى فيفا وكرة القدم إلى نشرها في جميع أنحاء العالم».

وأشارت الصحيفة إلى أنه ينتظر أن يتحدد بشكل نهائي موعد انطلاق خليجي 23 وذلك خلال الاجتماع الذي يعقد غدا للاتحاد الخليجي لكرة القدم لمناقشة الموقف الأخير، في ظل وجود مطالب بتأجيل البطولة لشهر أو اثنين لإعادة ترتيب أوراق المشاركة.

وينتظر أن يعقد اجتماعا مع الإيطالي ألبرتو زاكيروني المدير الفني للمنتخب الإماراتي لمناقشة المشاركة في خليجي 23 خاصة مع تمسك لجنة دوري المحترفين بإقامة مباراة كأس السوبر الإماراتي بين الوحدة والجزيرة في القاهرة في نفس موعده المحدد يوم الخامس من كانون ثان/يناير دون تغيير مما يعني ضرورة أن يعود لاعبو الوحدة والجزيرة من المنتخب بنهاية الشهر الجاري لينضموا إلى نادييهما قبل وقت كاف من السوبر.