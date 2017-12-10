أمير القصيم يستقبل رئيس ونائب المجلس البلدي ببريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه في مقر ديوان الإمارة ببريدة اليوم ، الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز الغصن ، بمناسبة ترشيحه رئيساً للمجلس البلدي بأمانة منطقة القصيم في مدينة بريدة ، بالأغلبية خلال جلسة المجلس البلدي المخصصة لاختيار رئيس ونائب للرئيس ، للفترة الثانية من الدورة الثالثة ، يرافقه خالد بن إبراهيم المقيطيب الذي رشح نائباً للرئيس ، حيث قدموا للسلام على سموه بهذه المناسبة.

ورحب سمو أمير القصيم بهم ، متمنياً لهم وللجميع التوفيق والنجاح في أعمالهم ، مطالباً إياهم بخدمة المواطنين الذين يعولون عليهم الكثير.

من جانبه قدم رئيس المجلس البلدي بمدينة بريدة الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز الغصن شكره وتقديره على حرص أمير المنطقة على كل ما يخدم المدينة وأهاليها , مؤكداً أن متابعة سموه وتوجيهاته الدائمة جاءت لتطوير العمل في المجلس البلدي ، والارتقاء بها إلى أكمل المستويات لخدمة مدينة بريدة.