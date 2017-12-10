 أمير القصيم يستقبل السليم بمناسبة تعيينه وكيلاً لمحافظة عنيزة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 22 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 10 ديسمبر 2017 ميلاديا

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أمير القصيم يستقبل السليم بمناسبة تعيينه وكيلاً لمحافظة عنيزة

أمير القصيم يستقبل السليم بمناسبة تعيينه وكيلاً لمحافظة عنيزة
المناطق - بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , اليوم ، في مكتب سموه بمقر ديوان إمارة المنطقة في مدينة بريدة , وكيل محافظة عنيزة سعد بن عبدالله السليم ، بمناسبة تعيينه وكيلاً لمحافظة عنيزة ، بحضور محافظ عنيزة عبدالرحمن بن إبراهيم السليم.

ورحب سموه بوكيل محافظ عنيزة وهنأه على هذه الثقة من خلال تعيينه وكيلاً للمحافظة , مؤكداً سموه له على ضرورة العمل والإنتاج لخدمة أهالي محافظة عنيزة والمراكز التابعة لها , جنباً إلى جنب برفقة محافظ عنيزة , متمنياً للجميع دوام التوفيق والإعانة في مجال عملهم .

ومن جانبه عبر وكيل محافظة عنيزة سعد بن عبدالله السليم عن شكره وامتنانه لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم على ثقته ودعمه وتشجيعه , مثمناً توجيهات سموه والتي ستكون له عوناً بإذن الله في خدمة أبناء محافظة عنيزة ، إلى جانب محافظها بالإضافة إلى التشجيع الذي يلقاه من أهالي المحافظة لتقديم أفضل الخدمات , داعياً المولى التوفيق والإعانة.  

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