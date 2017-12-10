 ” بلديات تهامة بمنطقة الباحة تنهي استعدادها لاستقبال الأهالي والزوار لإجازة الربيع “ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 22 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 10 ديسمبر 2017 ميلاديا

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” بلديات تهامة بمنطقة الباحة تنهي استعدادها لاستقبال الأهالي والزوار لإجازة الربيع “

” بلديات تهامة بمنطقة الباحة تنهي استعدادها لاستقبال الأهالي والزوار لإجازة الربيع “
المناطق - الباحة
أستكملت أمانة منطقة الباحة ممثلة في بلديات محافظات القطاع التهامي (المخواة وقلوة والحجرة وغامد الزناد) جميع استعداداتها وتجهيزاتها لإستقبال الأهالي والزوار في فترة الشتاء وإجازة الربيع.
وأوضح أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط بأنه تم توجيه جميع البلديات في القطاع التهامي بالإستعداد التام والمبكر لموسم الربيع لهذا العام والذي يشهد قدوم أعداد كبيرة من الزوار والمتنزهين لمحافظات تهامة بسبب إعتدال أجواءها وجاذبيتها في هذا الوقت من العام، مشيراً إلى قيام البلديات بتجهيز جميع الحدائق والمنتزهات والساحات البلدية وممرات المشاه وألعاب الأطفال، وفتح وسفلتة بعض الطرق والشوارع الجديدة المؤدية إلى المنتزهات ومواقع الترفيه، وتحسين وتجميل المداخل وصيانة المجسمات الجمالية والإنارة والتشجير والشوارع والأرصفة ودورات المياه العامة، بالإضافة إلى تكثيف الجولات الرقابية الميدانية على الأسواق والمحلات والمنشآت الغذائية كالمطاعم والمطابخ والبوفيات والمخابز والمسالخ والملاحم والبقالات وما في حكمها.
كما وجه أمين المنطقة بتكثيف أعمال النظافة العامة وزيادة أعداد حاويات النظافة ورفع النفايات والمخلفات بشكل دوري سريع وتكثيف رش المبيدات الحشرية في المواقع العامة والحدائق والمنتزهات لمكافحة نواقل المرض وكذلك ردم المستنقعات وأماكن تجمعات المياه.
ودعى أمين منطقة الباحة الدكتور علي السواط جميع الزوار والمتنزهين بالتعاون مع الأمانة والبلديات من خلال التواصل على الرقم الموحد (٩٤٠) للإبلاغ عن المخالفات والشكاوى والملاحظات.

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