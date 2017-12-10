 بطاريات مميزة وأطول عمرا لهواتف آيفون العام المقبل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 22 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 10 ديسمبر 2017 ميلاديا

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بطاريات مميزة وأطول عمرا لهواتف آيفون العام المقبل

بطاريات مميزة وأطول عمرا لهواتف آيفون العام المقبل
المناطق - وكالات

ستطلق شركة أبل ثلاثة هواتف آيفون خلال العام المقبل، حيث من المنتظر أن يأتي اثنان منهما بشاشة OLED بقياس 5.8 و6.5 بوصة، في حين سيأتي الهاتف الثالث بشاشة LCD بقياس 6.1 بوصة، ومن المرجح تضم هذه الهواتف الذكية الثلاثة تقنية التعرف على الوجه Face ID.
ورغم أن آيفون X الجديد جاء مع بطاريتين في شكل حرف L، إلا أن هذا سيتغير في هواتف آيفون التي سيتم إطلاقها خلال العام المقبل، حيث ستمتلك الهواتف بطارية واحدة توفر عمر أفضل بالمقارنة مع هواتف آيفون الحالية، وذلك وفقا لما ذكره المحلل الشهير Ming-Chi Kuo، موضحا أن الشركة الفرعية LG Chem التابعة لشركة LG هي من ستقوم بتصنيع هذه البطارية الجديدة لهواتف آيفون.
وأوضح Kuo أن اثنين من هواتف آيفون المقبلة سيضمان بطارية واحدة على شكل حرف L، مع ترقية سعة البطارية في جميع الإصدارات، وهو الأمر الذي أصبح ضرورة ملحة خاصة مع تزويد الهواتف الجديد بكاميرا TrueDepth، والتي تستهلك مقدارا أكبر من الطاقة، وهو ما يعنى أن الشركة سوف تقوم باستخدام بطارية واحدة على شكل حرف L بدلا من استخدام بطاريتين منفصلتين موضوعتان معا وتشكلان أيضا حرف L مثلما حدث في آيفون X، وذلك ربما رغبة من الشركة فى استغلال المساحة.
وأشار المحلل الصيني إلى أن نسخة هاتف آيفون المزودة بشاشة OLED التي يصل حجمها لـ5.8 بوصة سيمتلك بطارية ذات سعة تتراوح بين 2900mAh و3000mAh، أما الهاتف ذو الشاشة 6.5 بوصة فقد يمتلك بطارية ذات سعة تتراوح بين 3300mAh و3400mAh، أما الهاتف الثالث المزود بشاشة LCD والبالغ قياس شاشته 6.1، فمن المنتظر أن يمتلك بطارية واحدة مستطيلة بسعة 2850mAh و2950mAh.

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