محافظ المذنب يستقبل رئيس وأعضاء جمعية شموخ لذوي الإعاقة بعد إكتمال تأسيسها

إستقبل محافظ المذنب المكلف سليمان بن محمد التويجري اليوم في مكتبة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية ذوي الإعاقة “شموخ” بمحافظة المذنب بعد إكتمال تجهيزها .

حيث إستمع إلى شرح مفصل من قبل رئيس مجلس الإدارة سعود بن عبدالرحمن العبود عن مراحل نشأة الجمعية والخطوات التي إتخذت لحين إكتمال تجهيزاتها ومقرها والحسابات التي تم إفتتاحها , مؤكداً بأن الجمعية أتت لإحتياج محافظة المذنب إلى مؤسسة تعني بذوي الإعاقة وتهتم بهم وتقدم لهم البرامج التثقيفية والعلاجية , بالإضافة إلى المشاريع التي تقوم على خدمتهم , مؤكداً بأن هناك أكثر من 400 مواطن ومواطنه من ذوي الإعاقة داخل محافظة المذنب والمراكز التابعة سيستفيدون من خدمات الجمعية بشكل عام , مقدماً شكره وتقديرة لسعادة محافظ المذنب على دعمه الدائم والمتواصل للشأن الخيري داخل المحافظة .

تلا ذلك قدم المدير التنفيذي للجمعية عبدالله حمد العتيق لمحافظ المذنب خطة الجمعية الإستراتيجية والمشاريع المقترحة والتي كان أبرزها إنشاء مركزاً للرعاية النهارية بالإضافة إلى أن الجمعية قد بدأت بحصر كافة المستفيدين من خدماتها لبناء عمل مؤسسي وفق الإحتياج والإستدامة التي تخدم ذوي الإعاقة من كافة أنواعها , مضيفاً إلى أن الجمعية ستكون مركزاً خادماً لذوي الإعاقة بكافة مراحلها سواء كانت الإعاقة حركية أو فكرية , بعد ذلك دشن محافظ المذنب الحساب الرسمي للجمعية الخيرية لرعاية ذوي الإعاقة موقع التواصل الإجتماعي تويتر .

وأكد محافظ المذنب المكلف سليمان التويجري على ضرورة مضاعفة الجهد لخدمة ذوي الإعاقة داخل محافظة المذنب والمراكز التابعة لها , منوهاً بأن الجمعية الخيرية لرعاية ذوي الإعاقة ستكون سنداً لهم ولخدمتهم سواء تعليمياً أو علاجياً , مؤكداً على أن توجيهات سمو أمير منطقة القصيم تشدد دائماً على وجوب تقديم كافة الإحتياجات للمواطنين والمواطنات ولكل ما من شأنه خدمتهم , مضيفاً إلى أن القيادة حريصة كل الحرص على هذه الفئة الغالية , منوهاً على أن انطلاق خدمات الجمعية سيكون عاملاً رافداً لهم في كافة إحتياجاتهم بإذن الله , مقدماً شكره للجهود المبذولة من رئيس وأعضاء الجمعية في إنشاءها والعمل بروح الأسرة الواحدة لخدمة ذوي الإعاقة .