مدير تعليم جازان يجتمع بمحافظ ومشايخ وأهالي المحافظة

اجتمع المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الأستاذ عيسى بن أحمد الحكمي اليوم الأحد مع محافظ الحرث الأستاذ سفر بن سعد الشهراني وعدد من مشايخ المحافظة والمواطنين وذلك بمقر المحافظة.

وأكد الحكمي خلال اجتماعه إلى أن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان تولي تقديم التعليم للطلاب والطالبات في مدارس الحد الجنوبي أولوية قصوى وذلك بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر أمير منطقة جازان ونائب أمير منطقة جازان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبد العزيز ودعم لا محدود من وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى وذلك لتوفير كل ما يساهم في تعويضهم من الفاقد التعليمي في مدارس نظام التوأمة، مبينا إلى أن جميع منسوبي التعليم والموارد التعليمية سخرت لتقديم كل ما يسهم في توفير البيئة التعليمية المناسبة للطلاب والطالبات بمدارس الحد الجنوبي.

وأضاف إلى أن الإدارات المعنية في تعليم جازان تقوم حاليا بدراسة آلية النقل المدرسي لطلاب الحد الجنوبي في المحافظة، وذلك بما يتوافق مع أمن وسلامة الطلاب، وإيصالهم إلى مدارسهم بكل أمان.

واختتم نقاشه مع محافظ الحرث والمشايخ والمواطنين إلى أن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان أبوابها مفتوحة لاستقبال أي ملاحظات أو مقترحات في سبيل إزالة أي عقبات فردية قد تواجه ولي الأمر أو الطلاب والطالبات أثناء يومهم الدراسي، وذلك بإيجاد حلول عاجلة لها وإنهائها.

من جانبه ثمن محافظ الحرث الأستاذ سفر بن سعد الشهراني لمدير عام التعليم بمنطقة جازان الأستاذ عيسى بن أحمد الحكمي جهود تعليم جازان في توفير البيئة التعليمية المناسبة للطلاب والطالبات، والبحث الدائم في إيجاد الحلول العاجلة لما تواجها العملية التعليمية في مدارس نظام التوأمة، وهو ما يشهد له بذلك الميدان التعليمي واستمرار العملية التعليمية في مدارس الحد الجنوبي.