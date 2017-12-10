مواجهات عنيفة عند مدخل رام الله بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال

أفادت مراسلتنا، اليوم الأحد، باندلاع مواجهات عنيفة عند مدخل رام الله الشمالي بين المواطنين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي.

وتأتي المواجهات على خلفيه قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعلنه الأربعاء الماضي، باعتراف بلاده رسميا بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل، ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس.

وتسبب قرار ترامب بموجة كبيرة من الإدانات لا سيما من قبل الدول العربية والإسلامية، وانطلقت إثر ذلك مسيرات في الكثير من الأراضي الفلسطينية والدول العربية الإسلامية احتجاجا على القرار.