طرق بسيطة لتقوية إشارة الـ “واي فاي” في المنزل

ذكر عدد من خبراء التقنية بضعة طرق بسيطة يمكن اتباعها لتقوية إشارة شبكة الـ “واي فاي” في المنزل.

ومن هذه الطرق والوسائل التي تساعد على التقاط إشارة أقوى:

– انتقاء المكان المناسب للموزع “راوتر”:

ينصح الخبراء بوضع الـ”رواتر” أو جهاز بث إشارة الـ “واي فاي” في مكان يتوسط المنزل وخال من الزوايا أو العوائق بشكل يضمن توزيع الإشارة بشكل متساو في كافة أرجاء البيت، ويفضل عدم وضعه قرب النوافذ منعا من ضياع الإشارة وانعكاسها داخل جدران البيت.

2- استخدام مقويات الإشارة:

في حال كان المنزل كبيرا أو يحوي عوائق كثيرة من المفروشات أو الجدران، ينصح الخبراء باستخدام أجهزة صغيرة قادرة على تلقي إشارة الـ “واي فاي” من “الراوتر” وإعادة بثها وتوزيعها في الغرف.

dhgate.com

3- انتقاء “الراوتر” المناسب:

لضمان جودة إشارة الـ “واي فاي” وقوتها في المنزل يؤكد الخبراء دوما على ضرورة انتقاء “الراوترات” الحديثة التي تتوافق مع تقنيات الشبكات الجديدة ويفضلون انتقاء تلك التي تحوي أكبر قدر من هوائيات البث.

fly-phone.ru

4- الاستعانة بالعواكس المعدنية البسيطة:

يشير الخبراء إلى أن أبسط الألواح المعدنية المتوافرة في المنزل يمكن وضعها بالقرب من هوائيات الراوتر وتوجيهها بشكل يعكس الإشارة بالاتجاه المطلوب، حتى أنه يمكن الاستعانة بعلب المشروبات الغازية الفارغة المصنوعة من المعدن وقصها بشكل فريد بحيث تشكل عواكس للإشارة.

5- إبعاد “الراوتر” عن مصادر التشويش:

يؤكد فنيو الإنترنت دوما على ضرورة وضع أجهزة “الراوتر” بعيدا عن التلفزيزنات والهواتف اللاسلكية والراديوهات أو أي أجهزة إلكترونية قادرة على بث إشارات تؤثر أو تتداخل مع الإشارات التي يبثها.

6- تغيير كلمات الحماية:

ينصح الخبراء بتغيير كلمة الحماية لشبكة الـ “واي فاي” المزلية كل فترة تجنبا لاستخدام الأجهزة المجاورة خدمات الشبكة، وبالتالي التأثير على سرعة نقل البيانات.