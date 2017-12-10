 أمير مكة يوجه بافتتاح صالة إنهاء إجراءات السفر وقبول أمتعة المسافرين في جدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 22 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 10 ديسمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

أمير مكة يوجه بافتتاح صالة إنهاء إجراءات السفر وقبول أمتعة المسافرين في جدة طرق بسيطة لتقوية إشارة الـ “واي فاي” في المنزل مواجهات عنيفة عند مدخل رام الله بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال أمانة منطقة الرياض تدشن المسرح الروماني في حديقة الحيوان تحطم طائرة لسلاح الجو الأردني ونجاة طاقمها الزكاة والدخل: عمليات الشراء والبيع الالكترونية خاضعة لضريبة القيمة المضافة اليمن.. الخوخة تحتفل بالتحرير وطرد ميليشيات إيران شاهد.. ناقة تضع توأماً في حالة نادرة الحدوث “بالقاعية” إيران الأولى عالمياً في العنف الاجتماعي “وزارة الدفاع” تنظم المؤتمر الدولي لتقنية الحرب الإلكترونية معالي الشيخ الدكتور سعد الشثري يقدم محاضرة لطلاب جامعة شقراء بعنوان ” واجب الشباب المسلم نحو دينهم ووطنهم وولاة أمرهم” مدير تعليم جازان يجتمع بمحافظ ومشايخ وأهالي المحافظة

أمير مكة يوجه بافتتاح صالة إنهاء إجراءات السفر وقبول أمتعة المسافرين في جدة

أمير مكة يوجه بافتتاح صالة إنهاء إجراءات السفر وقبول أمتعة المسافرين في جدة
المناطق - جدة

وجه أمير منطقة مكة المكرمة مستشار خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز اليوم الأحد بافتتاح صالة إنهاء إجراءات السفر وقبول أمتعة المسافرين في جدة بحي الخالدية يوم الأربعاء المقبل تسهيلا على المغادرين من الحجاج والمعتمرين.

وذكرت إمارة مكة حسبما أعلنت اليوم “افتتاح صالة إنهاء إجراءات السفر وقبول أمتعة المسافرين بجدة الواقعة بحي الخالدية طريق الأمير سعود الفيصل الأربعاء المقبل.. أمير مكة وجه بتنفيدها بهدف التسهيل على المغادرين من الحجاج والمعتمرين وزوار المحافظة”.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>