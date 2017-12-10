أمير مكة يوجه بافتتاح صالة إنهاء إجراءات السفر وقبول أمتعة المسافرين في جدة

وجه أمير منطقة مكة المكرمة مستشار خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز اليوم الأحد بافتتاح صالة إنهاء إجراءات السفر وقبول أمتعة المسافرين في جدة بحي الخالدية يوم الأربعاء المقبل تسهيلا على المغادرين من الحجاج والمعتمرين.

وذكرت إمارة مكة حسبما أعلنت اليوم “افتتاح صالة إنهاء إجراءات السفر وقبول أمتعة المسافرين بجدة الواقعة بحي الخالدية طريق الأمير سعود الفيصل الأربعاء المقبل.. أمير مكة وجه بتنفيدها بهدف التسهيل على المغادرين من الحجاج والمعتمرين وزوار المحافظة”.