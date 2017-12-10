مستشار الرئيس اليمني: الحوثيون يعملون على تغيير عقيدة أهل السنة والجماعة والهوية

تحدث مستشار الرئيس اليمني وزير الدولة الشيخ الدكتور محمد العامري خلال لقائه ممثلين عن مكونات العمل الدعوي في اليمن، عن مستجدات الوضع الراهن والخطورة التي تترتب على تأخير حسم المعركة مع الحوثي، كما تحدث عن ضرورة أن يتناسى الفرقاء والأحزاب والجماعات خلافاتهم، فعدوهم الحوثي يراهن على تفرقهم واختلافاتهم.

وقال الشيخ العامري إن هذه الجماعة لها أهداف وتعمل ضمن أجندة إيرانية مخططة، ووجهنا خطاباً قوياً، وجدّياً عن خطورة هذه الجماعة الحوثية، وقذارتها، مؤكداً أنها تعمل بصورة حثيثة على تغيير الهوية، وتغيير عقيدة أهل السنة والجماعة، كاشفاً حقيقة ما تصنع في الشباب، وكيفية اختراق المجتمع وتجنيد أبناء القبائل وغيرهم.

وأوضح أن ميليشيا الحوثي تقيم الدورات المكثفة في البدرومات والأماكن المختلفة، وتعمل عمليات غسيل دماغ للناس والجيش في المعسكرات.

وأضاف العامري “ينبغي أن تلتقط هذه الفرصة المتمثلة بانقلاب الحوثيين على حلفائهم، ونحشَد الناس ضد هذه الميليشيات الحوثية حتى نتخلص من هذا الورم وهذا البلاء السرطاني.

وبين أن الشعب اليمني الآن يعيش بين سُنّتين، سُنّة الابتلاء وسُنة الإملاء، الابتلاء لليمنيين، والإملاء للحوثي، ونوه إلى تقصير الجميع وأنه ينبغي أن يستدرك الجميع ذلك خاصة وقد أخذ كل واحد من الشعب اليمني من العقوبة بحسب تقصيره.

وحذّر الشيخ العامري من أن الحوثيين يشتغلون شغل اليهود يراهنون على تفرُّق اليمنيين، واختلاف القبائل، واختلاف الجماعات، واختلاف الأحزاب، داعياً الدعاة والعلماء والخطباء والسياسيين والإعلاميين والناشطين، أن يوجهوا الناس إلى الخطر الداهم ويحثوا الجميع على التحرك حتى لا يطبعون أنفسهم على الأمر الواقع، ثم نجد أنفسنا بلا وطن، منبهاً الجميع أن الكلفة التي ستُدفع اليوم هي أقل من الكلفة التي ستدفع بعد شهر أو بعد ستة شهور.

ورداً على تساؤلات بعض الحاضرين عن رواتب الجيش اليمن، وتأخرها لأشهر قال: نعم أقر أن هذا واجب الشرعية وهذا حقهم، وعلى الرغم أنني لست مسؤولاً عن هذا الأمر لكن يمكن أن أنقله كتساؤل في مجلس الوزراء ولدى الرئاسة.

واستعرض في حديثه الأوضاع المالية التي تعانيها الدولة في ظل الانقلاب والتعطيل والتخريب الذي تمارسه ميليشيا الحوثي الانقلابية، لا فتاً الانتباه إلى أن الدولة بشكل عام ليس لديها موارد من الأساس.

وكشف مستشار الرئيس اليمني وزير الدولة عن عدد الجيش اليمني حالياً قائلاً لدينا الآن 425 ألف جندي وضابط، ونوّه إلى أنه عدد كبيرٌ بخلاف الجانب المدني، والنفقات التشغيلية الأخرى، وأكّد أن موارد الدولة اليمنية لا تغطي أكثر من 20% من احتياجات الدولة، كما ذكر أن كثيراً من الموانئ معطلة.

وأشاد الشيخ العامري في ختام حديثه بالجنود الذين يقاتلون في الجبهات بدون رواتب وقال هؤلاء العظماء أصحاب مبدأ وستلتفت لهم الدولة وستعطيهم حقهم لاريب، فهناك وعود طيبة في هذا الخصوص.