بلدية القطيف تصدر أول رخصة و قرار مساحي إلكتروني

أطلق رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس زياد بن محمد مغربل يوم أمس السبت الموافق 21/03/1439هـ، بوابة “بلدي” الالكترونية بمقر البلدية.

وقال المهندس زياد مغربل، أن بوابة ” بلدي ” أصدرت فور افتتاحها أول رخصة محل مهنية إلكترونية، بالإضافة لاستخراج أول قرار مساحي إلكتروني ، حيث سلمت لأصحابها بشكل فوري.

وذكر أن عملية تدشين ” بلدي ” بالبلدية سبقها تأهيل فريق مختص على آلية العمل على البوابة، لافتا الى أن الفريق المختص يقوم حاليا بتقديم الخدمات للمستفيدين، مبينا، تأهيل الفريق تم على رأس العمل، مشيرا الى أن نظام “بلدي” balady.gov.sa يعتبر من الأنظمة البلدية التي أطلقتها وزارة الشئون البلدية والقروية الداعمة للمجتمع البلدي وذلك بالتكافل مع جهات القطاع المختلفة، مؤكدا السعي لتوفير خدمات بلدية سريعة وبمستوى عالٍ من الجودة، وذلك ضمن مبادرات برنامج التحول البلدي المنبثق عن برنامج التحول الوطني 2020.

وأوضح أن بوابة الخدمات الإلكترونية تشمل خدمة الرخص المهنية وخدمة الرخص الإنشائية وخدمة اعتماد المخططات, والخدمات التفاعلية وتحتوي على تقييم رضا المستفيدين للخدمات البلدية, كما يتوفر في الموقع المستكشف الجغرافي ودليل المكاتب الهندسية ودليل الاشتراطات والإجراءات.

وأكد مغربل أن الوزارة عندما أطلقت منصة بلدي عبر البوابة الوطنية فإنها تهدف إلى تطوير جودة مستوى الخدمات البلدية المقدمة في جميع أنحاء المملكة وتفعيل دور المواطن كشريك فاعل في التنمية وتشجيع التشاركية لحلول أكثر فعالية وإنشاء مصدر رئيسي موثوق للمعلومات البلدية العامة والإحصائية.

وتابع بأن برنامج “بلدي” يمثل وجهة حضارية للمجتمع البلدي، ويسهل تقديم الخدمات البلدية، ويرتقي بآليات صنع القرار لدى المستفيدين والأمانات، ويتيح مشاركة الأفكار، وتجاوز التحديات، مع سهولة الوصول للمعلومات البلدية، وتحسين أداء منفذي الخدمات البلدية، كما يدعم البرنامج المجتمع البلدي بكافة فئاته وليس فقط القطاع البلدي.

ويأتي تدشين مبادرة “بلدي” إدراكاً من البلدية بأهمية تسهيل إجراءات الحصول على الخدمات البلدية ، ولتحسين وتطوير جودة مستوى الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين، و تحقيق مستويات جودة عالية في زمن إنجاز الخدمات.