 70 كشافاً في المخيم الخلوي بجامعة نجران | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 22 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 10 ديسمبر 2017 ميلاديا

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70 كشافاً في المخيم الخلوي بجامعة نجران

70 كشافاً في المخيم الخلوي بجامعة نجران
المناطق - نجران

تقيم عمادة شؤون الطلاب بجامعة نجران الثلاثاء المقبل المخيم الخلوي الكشفي الأول الذي يتضمن برامج متنوعة بمشاركة نحو 70 كشافاً، ويستمر مدة 3 أيام، تحت رعاية معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور فلاح السبيعي.
وأوضح عميد شؤون الطلاب بالجامعة الدكتور خالد الوادعي، أن المخيم سيشهد مشاركة نحو 10 من القيادات الكشفية في الجمعية السعودية للكشافة، وإدارة تعليم نجران، ويتضمن برنامج المخيم تحية العلم، ودورات في التقاليد الكشفية وفنون الحبال والشفرات، إضافة إلى حفل السمر والرحلة الخلوية والطهي الخلوي، مبينا أن المخيم يهدف إلي الترويح وتدريب الطلاب في الاعتماد على النفس ودراسة الطبيعة الخلوية، وكذلك ممارسة مختلف نواحي المهارات والفنون النافعة، إلى جانب الخدمة العامة من خلال الحركة الكشفية.

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