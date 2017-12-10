‫وفاة الفنان أبو بكر سالم بلفقيه عن عمر ناهز 78 عاما

توفي الفنان السعودي الكبير أبو بكر سالم بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز 78 عاما .

أبو بكر سالم بلفقيه (17 مارس 1939) مغني وملحن وشاعر واديب سعودي من اصول حضرمية انتقل للسعودية منذ سبعينيات القرن الماضي عاش متنقلا بين عدن وبيروت وجدة والقاهرة إلى أن استقر في الرياض .

ولد أبوبكر بن سالم بن زين بن حسن بلفقيه في 17 مارس 1939 بمدينة تريم التاريخية في حضرموت. ونشأ في أسرة عريقه عرفت بالنجابة والذكاء واشتهرت بالعلم والأدب إذ ان غالبية افرادها شعراء ان لم يكونوا يحملوا العلم والشعر في أن معا .

في فترة العشرينات من عمره عمل أبوبكر في حـقـل التعليم لمدة ثلاث سنوات فهو خريج معهد إعداد المعلمين وأظهر تفوقاً في الأدب والشعر وكان أحد المعلمين المتميزين في مادة النحو كما أن مواهبه الشعرية بدات منذ بلوغه السابعة عشر من عمره حينما كتب أول اغنيه له من كلماته وهي يا ورد محلا جمالك بين الورود ولديه ديوان شعري وقد سماه ديوان شاعر قبل الطرب تحتوي القصائد التي غناها والفنانين الآخرين أيضا.

غادر أبوبكر تريم في مقتبل شبابه استقر في مدينة عدن في عهد الخمسينات وهناك تعرف بالكثير من شعرائها وفنانيها وإعلاميين من امثال الشاعر لطفي جعفر أمان والفنان احمد بن احمد قاسم ومحمد سعد عبد الله ومحمد مرشد ناجي والشاعر والإعلامي فضل النقيب وغيرهم. وقدم أبوبكر نفسه على الصعيد الفني من خلال الحفلات الموسمية التي كانت تُقام في عدن، وحقق نجاحا باهرا ليفتح له الحظ أبوابه وتعرض حفلاته مسجلة ومباشرة في تلفزيون عدن، ثم الإذاعة التي بشرت بقدوم موهبة غير عادية. وكانت من أوائل اغانيه “ياورد ماحلى جمالك” من كلماته وألحانه وسجلها في اذاعه عدن عام 1956 م والتي غناها بعد ذلك الفنان السعودي الكبير طلال مداح. وفي العام 1958 م غادر إلى بيروت وكانت اقامته شبه مستقره هناك في حي الروشه وسجلت معظم اعماله الفنية في تلك الحقبة هناك واستطاع من بيروت ان يوسع انتشاره إلى جميع أنحاء الوطن العربي إلا أنه غادر بيروت في العام 1975 م بسبب الحرب الاهلية هناك وعاد إلى وطنه واستقر في عدن مدة قصيرة وغادرها ليستقر بعدها في مدينة جدة.

تزوج أبوبكر عندما كان في مدينة عدن من بيت آل عرفان ببنت الشيخ الجليل عمر بن محمد عرفان وهي اسرة حضرمية كانت تقيم في عدن وأنجب ابنه أديب وابنتين هما انغام وألحان. كما تزوج أبوبكر أيضا عندما استقر في السعودية من بيت آل العطاس وهي أسرة حضرمية أيضا تحمل الجنسية السعودية وانجب اصيل وأحمد واليف. واصيل الذي اشتغل هو الآخر بالفن وفي إجادة الغناء بـاللهجة الخليجية.

يقيم أبوبكر حاليا في الرياض بحي الروضة وكان يقضي معظم اوقاته في منزله بالقاهرة الواقع بحي الزمالك بسبب انشغاله لاعماله الفنية.