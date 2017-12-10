 بعد مقتل زعيمها.. قبائل الشغاجرة تشتبك مع ميليشيا الحوثي في حجة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 22 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 10 ديسمبر 2017 ميلاديا

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بعد مقتل زعيمها.. قبائل الشغاجرة تشتبك مع ميليشيا الحوثي في حجة

بعد مقتل زعيمها.. قبائل الشغاجرة تشتبك مع ميليشيا الحوثي في حجة
أرشيفية
المناطق - اليمن

أفادت مصادر قبلية يمنية أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين ميليشيات الحوثي وقبائل الشغاجرة في محافظة  حجة شمال غرب  اليمن، وذلك إثر قيام الميليشيات بقتل شيخ القبيلة محمد دهيش أمام أطفاله وتفجير أكثر من خمسة منازل لأبناء القبيلة.

وأشارت المصادر إلى أن رجال القبائل خرجوا لقتال الميليشيات التي تقوم بأعمال قمع وقتل وسلب.

وتدور اشتباكات عنيفة بين القبائل والحوثيين وسط أنباء عن قتلى وجرحى من الطرفين.

إلى ذلك، وصلت قوات الجيش اليمني إلى ثالث مديريات محافظة  الحديدة غرب البلاد، في ظل استمرار التقدم الميداني اللافت والاستراتيجي لليوم الثالث على التوالي، بإسناد مكثف من مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية، على وقع تهاوٍ متسارع لميليشيات الحوثي الانقلابية.

وأكدت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، في وقت متأخر من مساء السبت، أنه تمت السيطرة على مثلث “حيس الخوخة”، وبدء الدخول إلى مديرية التحيتا ثالث مديريات محافظة الحديدة التي تصل إليها قوات  الجيش اليمني.

ونقلت عن مصادر عسكرية أن قوات الجيش الوطني قامت بتطويق مدينة  حيس التي تبعد 10 كلم عن مدينة الخوخة، وبدأت عملية تمشط المزارع والطرقات شمال حيس.

كما دخلت وحدات من الجيش الوطني مديرية التحيتا الساحلية، وفقا للمصادر، ووصلت إلى مزارع الفازة في ضواحي مديرية زبيد.

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