 رصد أكثر من 900 حالة انتهاك في اليمن بسب الحرب التي فرضتها مليشيا الانقلاب المدعومة من إيران | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 22 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 10 ديسمبر 2017 ميلاديا

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رصد أكثر من 900 حالة انتهاك في اليمن بسب الحرب التي فرضتها مليشيا الانقلاب المدعومة من إيران

رصد أكثر من 900 حالة انتهاك في اليمن بسب الحرب التي فرضتها مليشيا الانقلاب المدعومة من إيران
المناطق - واس

رصدت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان باليمن خلال الثلاثة الأشهر من العام الجاري 903 انتهاكات في مختلف محافظات اليمن .

وأكدت اللجنة في المؤتمر الصحفي الذي عقدته بالعاصمة المؤقتة عدن انتهائها من التحقيق في 430 واقعة تشمل استهداف للمدنيين وسقوط قتلى وجرحى وزراعة الألغام والاعتقال التعسفي وقتل خارج نطاق القانون .

وقالت الناطقة الرسمية للجنة إشراق المقطري – وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية – إن ادعاءات الانتهاكات الحقوقية ارتفعت وتيرتها خلال الثلاث الأشهر الأخيرة بسبب استمرار الحرب التي فرضتها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران الذي سبب الكثير من الخسائر في الأرواح والممتلكات والدمار في المؤسسات الخدمية وتزايد معاناة السكان مع إغلاق المرافق الصحية وتوقف العملية التعليمية في أغلب المحافظات وانتشار الأمراض الوبائية وانقطاع الرواتب إضافة إلى إغلاق مؤسسات الحماية والرعاية .

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