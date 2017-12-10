الأمير سلطان بن سلمان يصل مسقط للمشاركة في المؤتمر الدولي الثاني للسياحة والثقافة

وصل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني اليوم الأحد الى العاصمة العمانية مسقط في زيارة رسمية يرأس خلالها وفد المملكة في المؤتمر الدولي الثاني للسياحة والثقافة الذي تنظمه وزارة السياحة ووزارة التراث والثقافة العمانية بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونيسكو”.، بمشاركة وفود رسمية لأكثر من 70 دولة يمثلون قطاعي السياحة والثقافة على مستوى العالم.

وكان في استقبال سموه في مطار مسقط الدولي معالي احمد بن ناصر الحرازي وزير السياحة العماني، وسعادة سفير خادم الحرمين الشريفين في سلطنة عمان الأستاذ عيد بن محمد الثقفي، وعدد من المسئولين في وزارة السياحة العمانية والسفارة السعودية في مسقط.

وقد قام سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في وقت لاحق اليوم الأحد بجولة في مسقط القديمة زار خلالها المتحف الوطني، ومتحف بيت الزبير، وسوق مطرح التراثي.

ورافق سموه في الجولة الأستاذ عادل بن مرداس البورسعيدي مستشار وزير السياحة العماني، وسعادة سفير المملكة في سلطنة عمان الأستاذ عيد بن محمد الثقفي والوفد المرافق لسمو رئيس الهيئة.