 هلال تبوك في زيارة لمستشفى الملك فهد التخصصي لليوم العالمي للتطوع | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 22 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 10 ديسمبر 2017 ميلاديا

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هلال تبوك في زيارة لمستشفى الملك فهد التخصصي لليوم العالمي للتطوع

هلال تبوك في زيارة لمستشفى الملك فهد التخصصي لليوم العالمي للتطوع
المناطق - تبوك - علي العميري
أنهت هيئة الهلال الاحمر السعودي بمنطقة تبوك الاحتفاء بمناسبة اليوم العالمي للتطوع بزيارة لمستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك.
وبين خالد بن مرضي العنزي المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الاحمر السعودي بمنطقة تبوك انه
كان في استقبالهم مدير المستشفى د. طارق البلوي الذي رحب بهم واثنى على جهودهم كما قدم مبادرة لمتطوعي الهيئة لتنفيذ برامجهم التطوعيه داخل المستشفى في اي وقت حيث قام المتطوعين بزيارة لمرضى المستشفى والاطمئنان على صحتهم وتقديم الهدايا والورد بهذه المناسبه وكان في مرافقتهم فريق من ادارة المستشفى وهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك وإنفاذاً لتوجيهات معالي رئيس الهيئة  د محمد بن عبدالله القاسم تبذل قصارى جهدها في إستقطاب أعداد اكبر من المتطوعين وتدعو الجميع بالإلتحاق بالتطوع والمشاركه بماتقدمة الهيئة من أعمال إنسانية والمساهمه في انقاذ حياة مصاب او مريض بإذن الله.

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