التعاون يمطر شباك الاتفاق برباعية نظيفة

تغلب التعاون على الاتفاق بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن المرحلة الثالثة عشر من الدوري السعودي للمحترفين ليعود لطريق الانتصارات من جديد .

وسجل أهداف التعاون الحاجي كامارا في الدقيقة 34، ونايف هزازي في الدقيقة 77، واستطاع ريكاردو ماتشادو من تسجيل الهدف الثالث للتعاون في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، قبل أن يسجل الحارس المصري عصام الحضري الهدف الرابع للتعاون عن طريق ركلة جزاء في الثانية الأخيرة من المباراة، والذي أصبح بعد هدفه ثاني حارس ينجح بتسجيل هدف في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، بعد الحارس الاتحادي مبروك زايد في موسم 2010-2011 بمرمى الرائد.

ورفع التعاون رصيده إلى 16 نقطة في المركز السابع محققا فوزه الأول بعد تعادلين وهزيمتين، فيما توقف رصيد الاتفاق عند 11 نقطة في المركز الثالث عشر قبل الأخير متلقيا هزيمته الثالثة على التوالي.

يذكر أن هذا الفوز هو الرابع للتعاون هذا الموسم مقابل الخسارة في خمس مباريات والتعادل في أربع مباريات، فيما تعد هذه الخسارة هي السابعة للاتفاق هذا الموسم مقابل الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مباراتين.