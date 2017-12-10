شاهد.. مقطع مؤثر للفنان الراحل أبو بكر سالم في أخر ظهور له

في أخر ظهورللفنان السعودي الراحل أبو بكر سالم تغلب “أبو أصيل “على مرضه الذي صارعه حتى الموت في احتفالات اليوم الوطني الـ (87) للمملكة ، حيث أنشد مقطع مؤثر من رائعته “يا بلادي واصلي” التي تفاعل معها الجمهور الحاضر و تكريمه من الاتحاد السعودي لكرة القدم.

ودخل الفنان الراحل إلى المسرح على الكرسي المتحرك، وردد مقاطع من رائعته “يا بلادي واصلي” التي تفاعل معها الجمهور الحاضر.

“أبو أصيل” الذي أنهكه المرض في السنوات الأخيرة لا يزال محتفظاً بنغمته الصوتية العتيقة الآسرة، ورغم عدم قدرته على إكمال الأغنية إلا أن روحه الجميلة المعهودة كانت حاضرة.

و شهد الحفل الفني بمناسبة اليوم الوطني الذي احتضنته الصالة الرياضية بملعب “الجوهرة المشعة” في جدة بادرة وفاء غالية، تمثلت في تكريم الفنان القدير أبوبكر سالم، وبعد أن ناوله الدكتور عادل عزت، رئيس اتحاد كرة القدم، قميصَ المنتخب السعودي المتأهل إلى بطولة كأس العالم في روسيا مكتوباً عليه “أبوبكر سالم” ذكر الفنان القدير ضاحكاً أنه عندما كان في جدة قديماً لعب لنادي الاتحاد.

التكريم المستحق الذي ناله الفنان أبوبكر سالم بعد سنوات طويلة من العطاء والمشوار الفني الحافل، وظهوره على المسرح بعد فترة غياب طويلة يُحسَب للهيئة العامة للرياضة، ممثلة في رئيس مجلس إدارة الهيئة تركي آل الشيخ، إضافة إلى الشركة المنظمة.