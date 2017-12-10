 شاهد.. مقطع مؤثر للفنان الراحل أبو بكر سالم في أخر ظهور له | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 22 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 10 ديسمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

شاهد.. مقطع مؤثر للفنان الراحل أبو بكر سالم في أخر ظهور له التعاون يمطر شباك الاتفاق برباعية نظيفة هلال تبوك في زيارة لمستشفى الملك فهد التخصصي لليوم العالمي للتطوع الأمير سلطان بن سلمان يصل مسقط للمشاركة في المؤتمر الدولي الثاني للسياحة والثقافة بعد الهزيمة من التعاون.. الاتفاق يقيل الصربي يستيش ويعيّن سعد الشهري رصد أكثر من 900 حالة انتهاك في اليمن بسب الحرب التي فرضتها مليشيا الانقلاب المدعومة من إيران بعد مقتل زعيمها.. قبائل الشغاجرة تشتبك مع ميليشيا الحوثي في حجة ‫وفاة الفنان أبو بكر سالم بلفقيه عن عمر ناهز 78 عاما 163 ألف طن صادرات المملكة من الأسمنت العام الحالي ثمّن مبادرات “الغرفة” ورجال الأعمال.. الأمير جلوي بن عبدالعزيز: أهالي نجران تسابقوا لتقديم الغالي والنفيس في سبيل الوطن أمير نجران يكرّم نائب مدير الشرطة السابق 70 كشافاً في المخيم الخلوي بجامعة نجران

شاهد.. مقطع مؤثر للفنان الراحل أبو بكر سالم في أخر ظهور له

شاهد.. مقطع مؤثر للفنان الراحل أبو بكر سالم في أخر ظهور له
المناطق - الرياض

في أخر ظهورللفنان السعودي الراحل أبو بكر سالم تغلب “أبو أصيل “على مرضه الذي صارعه حتى الموت في احتفالات اليوم الوطني الـ (87) للمملكة ، حيث أنشد مقطع مؤثر من رائعته “يا بلادي واصلي” التي تفاعل معها الجمهور الحاضر و تكريمه من الاتحاد السعودي لكرة القدم.

ودخل الفنان الراحل إلى المسرح على الكرسي المتحرك، وردد مقاطع من رائعته “يا بلادي واصلي” التي تفاعل معها الجمهور الحاضر.

“أبو أصيل” الذي أنهكه المرض في السنوات الأخيرة لا يزال محتفظاً بنغمته الصوتية العتيقة الآسرة، ورغم عدم قدرته على إكمال الأغنية إلا أن روحه الجميلة المعهودة كانت حاضرة.
و شهد الحفل الفني بمناسبة اليوم الوطني الذي احتضنته الصالة الرياضية بملعب “الجوهرة المشعة” في جدة بادرة وفاء غالية، تمثلت في تكريم الفنان القدير أبوبكر سالم، وبعد أن ناوله الدكتور عادل عزت، رئيس اتحاد كرة القدم، قميصَ المنتخب السعودي المتأهل إلى بطولة كأس العالم في روسيا مكتوباً عليه “أبوبكر سالم” ذكر الفنان القدير ضاحكاً أنه عندما كان في جدة قديماً لعب لنادي الاتحاد.

التكريم المستحق الذي ناله الفنان أبوبكر سالم بعد سنوات طويلة من العطاء والمشوار الفني الحافل، وظهوره على المسرح بعد فترة غياب طويلة يُحسَب للهيئة العامة للرياضة، ممثلة في رئيس مجلس إدارة الهيئة تركي آل الشيخ، إضافة إلى الشركة المنظمة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>