ليفربول يفرط بالفوز على إيفرتون ويكتفي بالتعادل

فرط ليفربول في تقدمه بهدف رائع للمصري محمد صلاح وتعادل 1-1 مع إيفرتون، ليخرج بنقطة ثمينة في “ديربي ميرسيسايد”، اليوم الأحد، في المرحلة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقبل نهاية الشوط الأول تمكن الفرعون صلاح من إحراز هدف الريدز في (د.42) وهذا الهدف 13 لصلاح في الدوري لينفرد بصدارة هدافي “البريميرليغ” بفارق هدف واحد عن هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير.

وأدرك التعادل لإيفرتون المخضرم واين روني في (د.77 من ركلة جزاء).

وبهذا التعادل، أخفق ليفربول في التقدم إلى المركز الثالث وبقي رابعا برصيد 30 نقطة، بينما يحتل إيفرتون المركز العاشر برصيد 19 نقطة.