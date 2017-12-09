 بالتعاون مع تعليم الجوف .. نادي الجوف ينظم اليوم العالمي للإعاقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 22 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 10 ديسمبر 2017 ميلاديا

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بالتعاون مع تعليم الجوف .. نادي الجوف ينظم اليوم العالمي للإعاقة

بالتعاون مع تعليم الجوف .. نادي الجوف ينظم اليوم العالمي للإعاقة
المناطق - الجوف

نظم نادي الجوف لذوي الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع إدارة التربية الخاصة بتعليم الجوف ؛ و ضمن برامجه الاجتماعية احتفاءً باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة و الذي جاء شعاره هذا العام بعنوان “التحول نحو مجتمع مستدام ومرن للجميع” ؛ ملتقى رياضي ترفيهي بمقر النادي لبرامج التربية الخاصة بمدارس منطقة الجوف .

فقد افتتح رئيس نادي الجوف لذوي الاحتياجات الخاصة الأستاذ عبد الله بن مصلح المريح و المساعد للمدير العام للتعليم بمنطقة الجوف للشؤون التعليمية الأستاذ عبدالله بن أحمد الزيدان اللقاء بحضور مدير إدارة التربية الخاصة الدكتور بدر بن فارس الحمد و نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأستاذ فهيد بن عشوي الشمري و عددٍ من مشرفي و معلمي التربية الخاصة بالمنطقة ؛ مشتملاً على عددٍ من المنافسات و المسابقات الرياضية الخاصة بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة ، بالإضافة إلى الألعاب الحركية و الترفيهية و المسابقات الحركية .

و في نهاية اللقاء قام المريح و الزيدان بتكريم الطلاب الفائزين و المتميزين بالمسابقات ، كما تم تكريم برامج التربية الخاصة في المدارس مع تقديم الهدايا للطلاب و المدارس .

هذا قدم المريح شكره و تقديره لتعليم الجوف على تشريفهم و حضورهم و مشاركتهم هذا البرنامج مقدمًا في الوقت ذاته درع النادي التذكاري لمساعد للمدير العام للتعليم بمنطقة الجوف و درعًا اخر لمدير إدارة التربية الخاصة .

و ذكر المريح بأن الهدف من إقامة هذا البرنامج و البرامج المماثلة هو تمكين الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من أن يكونوا من المساهمين و الفاعلين و تعزيز قدراتهم على الصمود بوجه العوائق التي تواجههم .


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