بالتعاون مع تعليم الجوف .. نادي الجوف ينظم اليوم العالمي للإعاقة

فقد افتتح رئيس نادي الجوف لذوي الاحتياجات الخاصة الأستاذ عبد الله بن مصلح المريح و المساعد للمدير العام للتعليم بمنطقة الجوف للشؤون التعليمية الأستاذ عبدالله بن أحمد الزيدان اللقاء بحضور مدير إدارة التربية الخاصة الدكتور بدر بن فارس الحمد و نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأستاذ فهيد بن عشوي الشمري و عددٍ من مشرفي و معلمي التربية الخاصة بالمنطقة ؛ مشتملاً على عددٍ من المنافسات و المسابقات الرياضية الخاصة بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة ، بالإضافة إلى الألعاب الحركية و الترفيهية و المسابقات الحركية .

و في نهاية اللقاء قام المريح و الزيدان بتكريم الطلاب الفائزين و المتميزين بالمسابقات ، كما تم تكريم برامج التربية الخاصة في المدارس مع تقديم الهدايا للطلاب و المدارس .

هذا قدم المريح شكره و تقديره لتعليم الجوف على تشريفهم و حضورهم و مشاركتهم هذا البرنامج مقدمًا في الوقت ذاته درع النادي التذكاري لمساعد للمدير العام للتعليم بمنطقة الجوف و درعًا اخر لمدير إدارة التربية الخاصة .

و ذكر المريح بأن الهدف من إقامة هذا البرنامج و البرامج المماثلة هو تمكين الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من أن يكونوا من المساهمين و الفاعلين و تعزيز قدراتهم على الصمود بوجه العوائق التي تواجههم .



