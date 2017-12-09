النفيعي يعتمد أسماء الطالبات المرشحات بالمراكز الأولى في مسابقة اولمبياد الرسم والتصوير التشكيلي

اعتمد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الاستاذ محمد بن عامر النفيعي أسماء الطالبات المرشحات بالمراكز الأولى على مستوى محافظة الطائف في مسابقة اولمبياد الرسم والتصوير التشكيلي والتي نظمتها إدارة نشاط الطالبات ، وبلغ عدد الطالبات المرشحات 16 طالبة حققن المراكز الخمسة الأولى في 3 فروع من المسابقة وطالبة في الفرع الرابع . وكانت الطالبات خضعن للعديد من الدورات التدريبية وورش العمل التأهيلية والتنافسية لتنمية وصقل مهاراتهن في هذا الجانب وتم تقييمهن من قبل لجان متخصصة بإدارة النشاط .

وقدم النفيعي التهنئة للطالبات المرشحات اللاتي سيمثلن تعليم الطائف على المستوى الوطني ، مقدما شكره وتقديره لادارة نشاط الطالبات على حسن الاعداد والتهيئة والتدريب للطالبات والجهود المبذولة خلال مراحل المسابقة ، متمنيا للطالبات التوفيق خلال المرحلة القادمة من المسابقة.

والطالبات المرشحات كالتالي:

مجال رؤيتنا :

الأول / نوره عايض المنتشري

الثاني منار حمدان المطيري

الثالث / رغد حسين الطلحي

الرابع / فيافي عبد الرحمن السفياني

الخامس / ديمه سلمان المطيري

مجال تراثنا :

الأول / حصة ناصر الشريف

الثاني / ليان معتوق القرشي

الثالث / سحر علي آل سحيم

الرابع / رغد سراج الزهراني

الخامس / غنية ناصر الخمري

مجال أسرتنا :

الأول / ليان منصور الغامدي

الثاني / ريناس عبد الله الحربي

الثالث / ليان صالح الزهراني

الرابع / جود ثامر العوفي

الخامس / شهد خميس المالكي

مجال البحث العلمي :

الأول / رغد ابراهيم القرشي