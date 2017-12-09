 النفيعي يعتمد أسماء الطالبات المرشحات بالمراكز الأولى في مسابقة اولمبياد الرسم والتصوير التشكيلي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 22 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 10 ديسمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يواصل صدارته بفوزه على مانشستر يونايتد المخابرات القطرية ترشي قيادات في “المؤتمر” للتحالف مع الحوثيين.. واعتقال أحد ضباطها بصنعاء متلبسا وزير الاعلام: القدس في قلب القيادة الرشيدة التي تعمل لنصرتها في المحافل الدولية تكليف طلال العامر مساعدا للمشرف العام على مكتب وزير التجارة غرفة الشرقية تُطلق الأسبوع القادم نسختها الثالثة من صنعتي2017 أكثر من 121 ألف بلاغ استقبلها مركز ٩٤٠ الذكي التابع لأمانة المنطقة الشرقية النفيعي يعتمد أسماء الطالبات المرشحات بالمراكز الأولى في مسابقة اولمبياد الرسم والتصوير التشكيلي قابيل وباطويل يحيون أمسية قصصية بأدبي جدة بالتعاون مع تعليم الجوف .. نادي الجوف ينظم اليوم العالمي للإعاقة  أمير الحدود الشمالية: لافرق عندي بين محافظة ومدينة والمنطقة ستشهد نمواً كبيراً نتيجة المشاريع التعدينية ومشاريع الغاز اتحاد اليد يمنح العدالة نقاط الوحدة لغيابه عن المباراة ويوقف خضراوي الترجي 10 مباريات بعد رصد مخالفات صحية…إغلاق معملين لصناعة الحلويات في الباحة

النفيعي يعتمد أسماء الطالبات المرشحات بالمراكز الأولى في مسابقة اولمبياد الرسم والتصوير التشكيلي

النفيعي يعتمد أسماء الطالبات المرشحات بالمراكز الأولى في مسابقة اولمبياد الرسم والتصوير التشكيلي
المناطق - عادل الزهراني
اعتمد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الاستاذ محمد بن عامر النفيعي أسماء الطالبات المرشحات بالمراكز الأولى على مستوى محافظة الطائف في مسابقة اولمبياد الرسم والتصوير التشكيلي والتي نظمتها إدارة نشاط الطالبات ، وبلغ عدد الطالبات المرشحات 16 طالبة حققن المراكز الخمسة الأولى في 3 فروع  من المسابقة وطالبة في الفرع الرابع . وكانت الطالبات خضعن للعديد من الدورات التدريبية وورش العمل التأهيلية والتنافسية لتنمية وصقل مهاراتهن في هذا الجانب وتم تقييمهن من قبل لجان متخصصة بإدارة النشاط .
وقدم النفيعي التهنئة للطالبات المرشحات اللاتي سيمثلن تعليم الطائف على المستوى الوطني ، مقدما شكره وتقديره لادارة نشاط الطالبات على حسن الاعداد والتهيئة والتدريب للطالبات والجهود المبذولة خلال مراحل المسابقة ، متمنيا للطالبات التوفيق خلال المرحلة القادمة من المسابقة.
والطالبات المرشحات كالتالي:
مجال رؤيتنا :
الأول / نوره عايض المنتشري
الثاني منار حمدان المطيري
الثالث / رغد حسين الطلحي
الرابع / فيافي عبد الرحمن السفياني
الخامس / ديمه سلمان المطيري
مجال تراثنا :
الأول / حصة ناصر الشريف
الثاني / ليان معتوق القرشي
الثالث / سحر علي آل سحيم
الرابع / رغد سراج الزهراني
الخامس / غنية ناصر الخمري
مجال أسرتنا :
الأول / ليان منصور الغامدي
الثاني / ريناس عبد الله الحربي
الثالث / ليان صالح الزهراني
الرابع / جود ثامر العوفي
الخامس / شهد خميس المالكي
مجال البحث العلمي :
الأول / رغد ابراهيم القرشي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>