أكثر من 121 ألف بلاغ استقبلها مركز ٩٤٠ الذكي التابع لأمانة المنطقة الشرقية

أطلقت أمانة المنطقة الشرقية قبل عامين مبادرة “تواصل” والتي تأتي ضمن استراتيجية التحول الرقمي، التي دشنها صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية.

وتتضمن مبادرة “تواصل” 5 مشاريع رئيسية ,وهي: مركز 940 “الذكي” مبادرة قياس، قيادة اللجنة الرقابية للطوارئ، مبادرة التدريب المستمر، العناية بالمستفيد، مشروع شركاء الرفاهية.

وتم خلال المبادرة اطلاق مركز 940 الذكي، والذي يقدم عدة قنوات للتواصل كالرد الآلي IVR ، وقنوات التواصل الاجتماعية تويتر، فيس بوك، وتم انشاء تطبيق خاص بالمركز عبر الهواتف الذكية

ويتيح المركز التعامل مع جميع اللغات المعتمدة دوليا، ويعتبر المركز تفاعلي، ولديه الإمكانات التقنية التي تتفاعل مع المتصل، إضافة إلى أن المستفيد يستطيع تقييم خدمة المأمور و مستوى الرد، وأخذ التساؤل أو البلاغ أو الشكوى من المستفيد، وأيضاً في حال إقفال بلاغ يتم تقييم مستوى رضا المستفيد حول إقفال البلاغ مثل مستوى جوده الإغلاق و سرعة إغلاق البلاغ، وضمان تقديم الخدمة بالشكل الصحيح الذي يحقق رؤية الأمانة حول مفهوم “رضا المستفيد”.

ويتيح المركز للمستفيد وسائل عديدة تمكنه من التفاعل مع المركز مباشرة، إذ يستطيع المستفيد فتح أي بلاغ دون الحاجة للتواصل المباشر مع المأمور، من خلال الرد الآلي الذي يقوم بأخذ معلومات البلاغ والاتصال التلقائي بالمستفيد وإعطائه أي مستجدات حول بلاغه.

ويتميز النظام بتصعيد البلاغات “آليا”ً حتى يتم اقفالها ومع ذلك بإمكان المستفيد إذا شعر أنه تم تجاهل بلاغه عمل متابعة للبلاغ بطريقتين: الأولى عن طريق مركز 940 بحيث يقوم بالاتصال بالمركز وتسجيل بريد صوتي حول الشكوى التي لديه أو البلاغ الذي لم يتم التفاعل معه، والطريقة الثانية عن طريق الهواتف الذكية.

وتتيح هذه الخاصية رفع الشكوى حول عدم تفاعل الأمانة مع بلاغ او تجاهله و يتم بعدها التواصل مع المستفيد من قبل إدارة رضا المستفيد وهي إدارة تختلف عن إدارة 940 ودورها التأكد من أن خدمات 940 تتم وفق المعايير القياسية و تهتم هذه الإدارة بشكل أساسي في التأكد من جودة الخدمات المقدمة من خلال 940 و عدم وجود شكاوى من قبل المُبلغ.

وعملت أمانة المنطقة الشرقية على أن يكون مركز ٩٤٠ الذكي أحد المخرجات المهمة للتحول الرقمي، إذ أصبح بالإمكان قياس أداء أي عمل تقوم به الأمانة أو البلديات المرتبطة كمرحلة أولى فيما يختص بإقفال البلاغات والتأكد من جودة الخدمات المقدمة.

ويضم مركز ٩٤٠ الذكي عددًا من الموظفين الأكفاء الذين يمتلكون مهارة عالية في طرق التعامل مع المتصلين، تم تأهيلهم بشكل عال وتم إخضاعهم للعديد من الدورات التدريبية، و الذي يأتي من حرص أمانة المنطقة الشرقية على تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين

وبلغ عدد البلاغات منذ انطلاق المركز 121776 ألف بلاغ، فيما بلغت نسبة انجاز البلاغات ٨٩٪‏ ، وبلغت نسبة رضا المستفيد أكثر من ٨٦٪‏

ويضم المركز العديد من القنوات الجديدة وهي: رقم بلاغات الطوارئ 940، ورقم الواتساب (0548940940)، إضافة إلى البريد الالكتروني 940@dammam.gov.sa، وكذلك على حساب موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” E_AMANA_940والفيس بوك ، E-AMANA-940، فيما يمكن تحميل تطبيق “بلاغاتي” على نظام الاندروريد أو على أجهزة الآيفون.

ومؤخراً حصل المركز على المركز الثاني في جائزة الخليج لتجربة المستفيد 2016، والتي أقيمت في مدينة دبي، وذلك بمشاركة أكثر من 100 جهة حكومية وخاصة. حيث نال مركز ٩٤٠ الذكي المركز الثاني كأفضل خدمة حكومية مقدمة للمستفيد، في حفل جوائز مؤتمر ( تجربة العملاء وخدمة المستفيدين) والمقام في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بمشاركة كبيرة متنوعة من القطاعين الحكومي والخاص بدول مجلس التعاون الخليجي، برعاية وتنظيم من قبل إدارة التنمية الاقتصادية بدولة الإمارات ومنتدى الجودة والتطوير بالشارقة، وكانت المشاركة من قبل مجموعة من البنوك الخليجية وشركات الاتصالات الخليجية وهيئات اقتصادية حكومية.