المخابرات القطرية ترشي قيادات في “المؤتمر” للتحالف مع الحوثيين.. واعتقال أحد ضباطها بصنعاء متلبسا

نقلت وسائل إعلام عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن قوات موالية للرئيس الراحل علي عبد الله صالح، ألقت القبض على ضابط في المخابرات القطرية يعمل لصالح الحوثيين في العاصمة صنعاء.

ووفقا لمسؤول بحزب المؤتمر اليمني، فإن هذا الضابط كان يحاول التواصل مع قيادات في حزب المؤتمر من أجل إقناعهم بالعودة للتحالف مع الحوثيين، مقابل منحهم مناصب في الحكومة الانقلابية، وإعلان تبرؤهم من الموقف الأخير للرئيس الراحل.

وعقد الضابط القطري عدة لقاءات مع بعض قيادات من الصف الثاني في حزب المؤتمر، محاولًا إقناعهم بألا فائدة من مقاومة الحوثيين، وأن عليهم تدارك الأمر والسعي لمعالجة الخلافات؛ حتى لا يدفعوا ثمن ذلك، كما طلب من أعضاء المؤتمر العمل على إيصال الرسالة نفسها إلى أعضاء آخرين بالحزب، مع وعدهم بمبالغ مالية كبيرة ومناصب في عدد من المؤسسات التي تسيطر عليها الميليشيا.

إلا أن الحزب تعامل مع الأمر بهدوء، حيث تم استدراج الضابط القطري إلى منطقة تسيطر عليها قوات حزب المؤتمر، وهناك جرى اعتقاله، وعليه بدأ التحقيق مع الضابط القطري في موقع احتجازه للحصول منه على أكبر قدر من المعلومات.