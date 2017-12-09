 الهلال بطل لقب الشتاء في ختام الدور الأول من دوري المحترفين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 22 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 10 ديسمبر 2017 ميلاديا

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الهلال بطل لقب الشتاء في ختام الدور الأول من دوري المحترفين

الهلال بطل لقب الشتاء في ختام الدور الأول من دوري المحترفين
المناطق - وكالات

تعثر فريقي الهلال المتصدر والأهلي الوصيف بعد تعادلهما اليوم مع الفتح وأحد بالجولة الثالثة عشرة في ختام الدور الأول من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم .
وبذلك يحقق الهلال لقب بطل الشتاء في ختام الدور الأول رغم تعادله بدون أهداف مع مستضيفه الفتح الذي تعرض محترفه بيدرو للطرد في الدقيقة 50 .
وارتفع رصيد الهلال إلى 27 نقطة في صدارة ترتيب الفرق ولديه مباراتان مؤجلتان ، كما ارتفع رصيد الفتح إلى 16 نقطة بالمركز التاسع .
وفي اللقاء الثاني تعادل فريق أحد مع ضيفه الأهلي بهدفين لكل منهما ، حيث بادر بالتسجيل أولا فريق أحد بالدقيقة 12 عن طريق لاعبه رائد الغامدي ، ثم أدرك الأهلي هدف التعادل بالدقيقة 50 سجله حسين المقهوي ، ليضيف الأهلي الهدف الثاني في الدقيقة 70 عن طريق محترفه دي سوزا ، وبعدها بـ 7 دقائق أدرك فريق أحد هدف التعادل عن طريق اللاعب محمد ال فتيل خطأ في مرماه ، مهديا فريق أحد نقطة ثمينة .
وبذلك يحقق كل فريق نقطة واحده رافعة رصيد الأهلي إلى 25 نقطة بالمركز الثاني ، مقابل13 نقطة لفريق أحد بالمركز الثاني عشر .

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