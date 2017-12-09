تعثر فريقي الهلال المتصدر والأهلي الوصيف بعد تعادلهما اليوم مع الفتح وأحد بالجولة الثالثة عشرة في ختام الدور الأول من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم .
وبذلك يحقق الهلال لقب بطل الشتاء في ختام الدور الأول رغم تعادله بدون أهداف مع مستضيفه الفتح الذي تعرض محترفه بيدرو للطرد في الدقيقة 50 .
وارتفع رصيد الهلال إلى 27 نقطة في صدارة ترتيب الفرق ولديه مباراتان مؤجلتان ، كما ارتفع رصيد الفتح إلى 16 نقطة بالمركز التاسع .
وفي اللقاء الثاني تعادل فريق أحد مع ضيفه الأهلي بهدفين لكل منهما ، حيث بادر بالتسجيل أولا فريق أحد بالدقيقة 12 عن طريق لاعبه رائد الغامدي ، ثم أدرك الأهلي هدف التعادل بالدقيقة 50 سجله حسين المقهوي ، ليضيف الأهلي الهدف الثاني في الدقيقة 70 عن طريق محترفه دي سوزا ، وبعدها بـ 7 دقائق أدرك فريق أحد هدف التعادل عن طريق اللاعب محمد ال فتيل خطأ في مرماه ، مهديا فريق أحد نقطة ثمينة .
وبذلك يحقق كل فريق نقطة واحده رافعة رصيد الأهلي إلى 25 نقطة بالمركز الثاني ، مقابل13 نقطة لفريق أحد بالمركز الثاني عشر .
الهلال بطل لقب الشتاء في ختام الدور الأول من دوري المحترفين
تعثر فريقي الهلال المتصدر والأهلي الوصيف بعد تعادلهما اليوم مع الفتح وأحد بالجولة الثالثة عشرة في ختام الدور الأول من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم .
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