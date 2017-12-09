 الخوخة اليمنية تحتفل بالتحرير الكامل.. والحوثيون يواصلون تقهقرهم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 23 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 11 ديسمبر 2017 ميلاديا

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الخوخة اليمنية تحتفل بالتحرير الكامل.. والحوثيون يواصلون تقهقرهم

الخوخة اليمنية تحتفل بالتحرير الكامل.. والحوثيون يواصلون تقهقرهم
المناطق - وكالات

عمت أجواء احتفالية مدينة الخوخة على الساحل الغربي لليمن، وذلك بعد تحريرها من ميليشيات الحوثي الإيرانية، لتلتقط أنفاسها أخيرا بعد سنوات.

وانتشرت قوات الجيش اليمني في شوارع المدينة لتأمينها، فيما تواصل بقية الوحدات، بدعم من التحالف العربي، زحفها باتجاه الشمال. وقد تمت السيطرة، في الطريق، على ميناء الحيمة وتم تأمينه بالكامل.

وقال أحد المشاركين في احتفالات تحرير الخوخة: “كنا تحت ضغط كبير بسبب ميليشيات الحوثي، لقد عزلتنا عن كل شيء. لقد احتلتنا حتى في بيوتنا”.

ويواصل الحوثيون التقهقر في المحافظة والتراجع السريع أمام قوات الشرعية، التي تتقدم تحت غطاء جوي ومدفعي كثيف لقوات التحالف العربي .

وتعتبر جبهة الساحل اليمني أكثر الجبهات نشاطا، خصوصا في المناطق الواقعة شمال الخوخة، بالإضافة إلى شرقها، حيث تسعى الشرعية بمشاركة التحالف للسيطرة على منطقة حيس وقطع الطريق بين الساحل وتعز.

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