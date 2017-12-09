صنعاء.. مقاتلات التحالف تستهدف مواقع وتعزيزات للمليشيا في نهم

استهدفت مقاتلات التحالف العربي بعدد من الغارات الجوية اليوم الأحد مواقع وتعزيزات كانت في طريقها إلى مليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء.

ونقل المركز الإعلامي للجيش الوطني عن مصادر عسكرية قولها “إن مقاتلات التحالف شنت أكثر من عشرين غارة جوية دمرت أربعة أطقم كانت تحمل أسلحة وذخائرومصرع وجرح جميع العناصر الذين كانوا على متنها”.

وتشهد جبهة نهم التابعة لمحافظة صنعاء معارك متواصلة بين مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية، من جهة والجيش الوطني من جهة أخرى، تمكن الجيش من احراز تقدم كبير فيما تكبدت المليشيا خسائر فادحة بالأرواح والعتاد العسكري.