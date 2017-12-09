 الشرعية تتقدم صوب الحديدة.. تدمير رتل من 15 عربة عسكرية للمليشيات في الجراحي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 23 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 11 ديسمبر 2017 ميلاديا

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الشرعية تتقدم صوب الحديدة.. تدمير رتل من 15 عربة عسكرية للمليشيات في الجراحي

الشرعية تتقدم صوب الحديدة.. تدمير رتل من 15 عربة عسكرية للمليشيات في الجراحي
المناطق - وكالات

نجحت طائرات الأباتشي والمقاتلات الحربية التابعة لقوات التحالف العربي، في تدمير رتل مكون من 15 عربة عسكرية للمليشيات الحوثية الإيرانية بمنطقة الجراحي، بالقرب من مديرية حيس جنوبي محافظة ‫الحديدة، كانت في طريقها لتعزيز جبهة مديرية “حيس” التي يتم تطهيرها من عناصر الحوثي.

‏وواصل أبطال الجيش الوطني و”المقاومة الجنوبية والتهامية” تقدمهم باتجاه الحديدة ويخوضون معارك طاحنة على مشارف مديرية ‫”حيس” مع هروب وانهيارات كبيرة بصفوف عناصر الحوثي، واستسلام العشرات.

‏وسيواصل الأبطال مسيرة التحرير بعد تطهير “حيس” من الجيوب الحوثية الداخلية بالمديرية بالاتجاه إلى مدينة “الجراحي” و”زبيد” ومفرق زبيد جنوب ‫الحديدة، غرب العاصمة ‫صنعاء.

وعن معركة الساحل الغربي ذكرت مصادر “سبق” الميدانية أن التحالف العربي أطلق عملية إمداد عسكري كبيرة من الآليات والأفراد والبوارج الحربية على امتداد طول جبهة الساحل الغربي؛ استعداداً لبدء إطلاق عملية تحرير محافظة الحديدة خلال اليومين القادمين، وطرد عناصر الحوثيين منها، وذلك بالتزامن مع إطلاق عمليات عسكرية أخرى لتحرير بعض المحافظات الشمالية بنفس الدعم والإمداد العسكري من التحالف والقوات الشرعية اليمنية.

نجحت طائرات الأباتشي والمقاتلات الحربية التابعة لقوات التحالف العربي، في تدمير رتل مكون من 15 عربة عسكرية للمليشيات الحوثية الإيرانية بمنطقة الجراحي، بالقرب من مديرية حيس جنوبي محافظة ‫الحديدة، كانت في طريقها لتعزيز جبهة مديرية “حيس” التي يتم تطهيرها من عناصر الحوثي.

‏وواصل أبطال الجيش الوطني و”المقاومة الجنوبية والتهامية” تقدمهم باتجاه الحديدة ويخوضون معارك طاحنة على مشارف مديرية ‫”حيس” مع هروب وانهيارات كبيرة بصفوف عناصر الحوثي، واستسلام العشرات.

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