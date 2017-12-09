 قمة ثنائية في القاهرة بشأن القدس | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 23 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 11 ديسمبر 2017 ميلاديا

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قمة ثنائية في القاهرة بشأن القدس

قمة ثنائية في القاهرة بشأن القدس
المناطق - وكالات

قالت مصادر إن قمة ثنائية تجمع بين الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، ستعقد في العاصمة المصرية القاهرة الاثنين، لبحث قضية القدس قبيل انعقاد القمة الإسلامية.

وأضافت مصادر فلسطينية أن عباس سيغادر إلى القاهرة بصورة عاجلة لحضور الاجتماع الرامي لبحث الرد على اعتراف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بالقدس عاصمة لإسرائيل والبدء بنقل سفارة بلاده إليها من تل أبيب.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، أن السيسي وجه الدعوة لعباس “لعقد قمة ثنائية تشاورية في القاهرة غدا الاثنين.. لتناول التطورات الخاصة باعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل، وسبل التعامل مع الأزمة بما يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني ومقدساته الوطنية وحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية”.

وسبق قرار القمة الثلاثية اتصالات أجراها السيسي مع عباس والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، إذ تلقى الملك الأردني، الأحد، اتصالا هاتفيا من السيسي، جرى خلاله بحث التطورات المتعلقة بالقدس، في أعقاب القرار الأميركي.

وأكد عبدالله الثاني، خلال الاتصال، على “ضرورة دعم الفلسطينيين في مساعيهم لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية”، وأهمية تكثيف الجهود العربية والإسلامية والدولية لحماية حقوق الفلسطينيين والمسلمين والمسيحيين في مدينة القدس، التي تشكل مفتاح تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

واعتبر العاهل الأردني خلال الاتصال أن القدس هي “مفتاح” تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

كما بحث السيسي هاتفيا مع عباس آخر التطورات المتعلقة بقرار الإدارة الأميركية وتداعياته، و”سبل التوصل إلى حل عادل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية”.

وبحث الرئيسان سبل التعامل مع هذا القرار، وتم الاتفاق على أهمية تكثيف الاتصالات مع مختلف الأطراف الدولية لشرح التداعيات السلبية لهذا القرار، في ضوء ما أقرته المواثيق والقرارات الدولية بشأن القضية الفلسطينية ووضع مدينة القدس.

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